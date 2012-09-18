عباسی و آمانو پشت درهای بسته مذاکره کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت جلسه عصر پنجاه و ششمین کنفرانس عمومی آژانس بین‌ المللی انرژی اتمی روز گذشته در وین در حالی برگزار شد که در حاشیه آن یوکیو آمانو مدیرکل آژانس با فریدون عباسی رییس سازمان انرژی اتمی ایران گفتگو کرد.



یوکیو آمانو مدیرکل آژانس عصر دوشنبه پذیرای عباسی معاون رییس جمهوری اسلامی ایران و رییس سازمان انرژی اتمی بود.

مذاکرات ایران و آژانس پشت درهای بسته و بدون حضور خبرنگاران برگزار شد.

علی اصغر سلطانیه سفیر و نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی ، رییس سازمان انرژی اتمی را در دیدار با آمانو همراهی می کرد.



عباسی صبح دوشنبه در مراسم آغازین پنجاه و ششمین کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به آژانس توصیه کرد که رویکرد خود را در برابر جمهوری اسلامی ایران تغییر دهد.



معاون رییس جمهوری اسلامی ایران و رییس سازمان انرژِی اتمی تصریح کرد: آژانس برای آنچه که خود راستی آزمایی می نامد، صبورتر باشد و در رعایت حقوق و امنیت یک کشور عضو با دقت بیشتری رفتار کند.



عباسی نسبت به ظهور تروریسم هسته ای هشدار داد و از بی تفاوتی دبیرخانه آژانس در این زمینه انتقاد کرد.



رییس سازمان انرژِی اتمی ایران گفت: ممکن است تروریست ها و خرابکاران در آژانس نفوذ کرده باشند و تصمیم بگیرند که مدیرکل آژانس را از آن آگاه سازند.



عباسی با بیان اینکه ایران خواستار خلع سلاح همه جانبه است، تاکید کرد که در خلع سلاح هسته ای باید از کشوری شروع شود که در استفاده و اشاعه پیش قدم بوده است.



رییس سازمان انرژی اتمی با اشاره به ضرورت تغییر ساختار شورای حکام و دموکراتیک شدن آن تصریح کرد: کشوری که از سلاح هسته ای استفاده کرده است، حق حضور در شورای حکام آژانس را ندارد.



قرار است رییس سازمان انرژی اتمی ایران پس از دیدار با آمانو در یک کنفرانس مطبوعاتی در مقر آژانس شرکت کند.