دانشگاهیان داوطلب تصدی منصب قضاء در کرمان جذب می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست معاونت آموزش دادگستری استان کرمان با اشاره به آیین نامه جذب داوطلبان قضاوت، مصوب ریاست قوه قضائیه گفت: با عنایت به اصل انتخاب اصلح و لزوم شایسته سالاری در تصدی منصب خطیر قضاء جذب اختصاصی وعمومی دانش آموختگان و دانشجویان دانشگاههای سراسر کشور از طریق مرکز جذب وآزمون معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه به عمل می آید.

محمد صادق شجاعی افزود: دانش آموختگان کارشناسی ارشد حقوق در هریک از گرایشها از دانشگاههای گروه الف منوط به داشتن حداقل معدل 15 و به شرط داشتن کارشناسی حقوق یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی و دانش آموختگان کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق در هریک از گرایش ها از آزمون کتبی معاف هستند.

سرپرست معاونت آموزش اضافه کرد: دانش آموختگان کارشناسی ارشد حقوق در هریک از گرایش ها از دانشگاههای گروه دوم منوط به داشتن حداقل معدل 17 و به شرط داشتن مدرک کارشناسی حقوق یا الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق نیز از آزمون کتبی معاف خواهند بود.

وی تصریح کرد : دانش آموختگان کارشناسی حقوق از دانشگاههای گروه اول منوط به حداقل معدل 16 و دانش آموختگان کارشناسی حقوق از دانشگاههای گروه دوم منوط به داشتن حداقل معدل 17 نیز از آزمون کتبی معاف خواهند بود.

شجاعی تاریخ آزمون کتبی جذب عمومی را 25 آبان اعلام و بیان داشت: زمان و نحوه ثبت نام و مواد ومنابع آزمون متعاقبا اعلام خواهد شد.

وی اعان داشت: شرایط عمومی استخدام مطابق قوانین و مقررات مربوط به استخدام قضات است و طبق ماده 13 آیین نامه جذب داوطلبان قضاوت امکان و بورسیه برخی از افراد پیش بینی شده است که ضوابط آن اعلام خواهد شد.

سرپرست معاونت آموزش یاد آورشد : متقاضیان می توانندجهت کسب اطلاعات بیشترو ثبت نام به سایت معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه به آدرس www.lawtraining.ir مراجعه کنند.



مسائل فرهنگی و مذهبی ابزاری برای پیشگیری از وقوع جرم است

رئیس کل دادگستری استان کرمان در نشست شورای فرهنگی دادگستری استان کرمان با اشاره به نقش مسائل فرهنگی و اقدامات معنوی در سالم سازی محیط کار و اداره گفت : در هر محیطی که به مسائل فرهنگی و مذهبی پرداخته شود آن محیط سالم تر خواهد شد.

حجت الاسلام علی توکلی افزود: نباید اجازه داد تا تراکم کار اداری مانع لطافت و رشد روحی همکاران شود.

وی ادامه داد: حجم زیاد کار باعث می شود تا موعظه پذیری افراد کم شود که این خلا باید با انجام فعالیت های فرهنگی جبران شود.

رئیس کل دادگستری کرمان اظهارداشت: فضای کاری دادگستری همواره همراه با فشار روحی و روانی است که باید با تذکرات معنوی و مذهبی در جهت کاستن از این فشارها گام برداشت.

برخورد قاطع با مخلین نظم وامنیت در سیرجان

دادستان عمومی و انقلاب سیرجان گفت: از آنجا که بحث ضرب و جرح های خیابانی و وجود اراذل و اوباش موجب نگرانی بسیاری از مردم شده بود، برخورد قاطع با آنها در دستور کار قرار گرفت.

مهدی بخشی افزود: در راستای ارتقاء امنیت با برنامه ریزی های انجام شده تیمی مخصوص در نیروی انتظامی تشکیل و طرح جمع آوری سلاح سرد و دستگیری ارازل و اوباش شناسنامه دار صورت گرفت.

دادستان سیرجان ادامه داد: برخورد قاطع با مجرمینی که به ضرب و جرح با چاقو و سلاح سرد مبادرت می نمایند در راس کار دادسرا قرار گرفته و با صدور قرار بازداشت موقت به زندان معرفی و کیفرخواست اشد مجازات برای آنها در نظر گرفته می شود.

بخشی اطلاع رسانی را بهترین راه پیشگیری از وقوع جرم معرفی کرد و بیان داشت: چنانچه مردم از نحوه ایجاد جرائم، بزه کاری و بزه دیدگی وعواقب آنها با خبر باشند جامعه به سمت خود کنترلی سوق پیدا می کند.