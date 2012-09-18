رامنی: وضعیت افراد فقیر آمریکا برای من اهمیتی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، انتشار یک فیلم ویدئویی از سخنرانی میت رامنی در جمع عدهای از کمک کنندگان مالی ثروتمند موجب شکل گیری انتقاداتی از جمهوریخواهان شده است. رامنی در سخنرانی خود میگوید که وی هیچ مسئولیت و وظیفهای در قبال شهروندان فقیر آمریکایی ندارد.
در این فیلم ویدئویی که به صورت مخفی ضبط شده است، رامنی در جمع عدهای از مهمترین حامیان مالی حزب جمهوریخواه به این موضوع اشاره کرده است که 47 درصد شهروندان آمریکایی هیچ مالیاتی پرداخت نمیکنند و قربانی هستند.
رامنی همچنینن در این نشست خصوصی اعلام کرده است: اکثر کسانی که به اوباما رای میدهند وابستگی و نیاز شدیدی به دریافت کمکهای دولتی دارند. آنها کسانی هستند که خود را قربانی شرایط و مستحق دریافت غذا، مسکن و بیمه درمانی میدانند. آنها بدون هیچ منطق خاصی به اوباما رای خواهند داد. دلیلی برای نگران بودن در خصوص وضعیت این افراد وجود ندارد.
پیش از این نیز رامنی در چند مورد اظهار نظرهای عجیبی داشته است. به عنوان مثال، وی یکبار به طعنه اعلام کرده بود که اگر پدر من مکزیکی بود شانس بیشتری برای پیروزی در انتخابات داشتم. یا در اظهار نظری دیگر خود را یک فرد ثروتمند و بانفوذ معرفی کرده بود. وی در اظهارنظری دیگر به این موضوع اشاره کرده بود به این دلیل از همسر خود در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری استفاده خواهد کرد که شهروندان آمریکایی به این کار اصرار دارند.
هر چند فیلم سخنرانی رامنی به سرعت در بسیاری از پایگاههای خبری انتشار یافته است، اما سخنگوی رامنی تاکنون هیچ گونه اظهارنظری در این مورد نکرده است. در مقابل، دمکراتها از این فرصت به دست آمده استفاده کرده و این گونه اظهارنظرها را نشانهای از وجود ذهنیت نخبه گرایی در میان جمهوریخواهان و میت رامنی دانستهاند.
دمکراتها در واکنش به این فیلم اعلام کردهاند: این گونه اظهار نظرها آن هم در جمع افراد ثروتمند از سوی یک کاندیدا که در آن نیمی از مردم آمریکا قربانی خوانده میشوند، بسیار شوک آور است. تصور اینکه فردی بر کشور حکومت کند که نیمی از شهروندان آمریکایی را غیرخودی بداند، بسیار دشوار است.
هر چند اظهارنظر در خصوص میزان اثرگذاری این فیلم ویدئویی بر انتخابات بسیار زود است، اما افرادی که مالیات نمیدهند عمدتا قشر دانشجویان، شهروندان مسن و بیکاران هستند.
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