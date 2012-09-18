329 سری کمک هزینه جهیزیه به نوعروسان خراسان جنوبی پرداخت شد

محمدحسین عنایتی فر در گفتگو با مهر، اظهارداشت: در سال جاری 392 سری کمک هزینه جهیزیه به مبلغ سه میلیارد و 920 میلیون ریال به نوعروسان تحت حمایت این نهاد پرداخت شده است.

وی به اهداف پرداخت کمک هزینه جهیزیه به نورعروسان تحت حمایت این نهاد اشاره کرد و گفت: این نهاد در یک ابتکار و اقدام خداپسندانه از سال 1370 تاکنون با تدارک جهیزیه و پرداخت هدیه ازدواج موجبات ازدواج آسان، بی پیرایه و آبرومندانه تعداد زیادی از دختران و پسران جوان را فراهم کرده است.

عنایتی فر اضافه کرد: در این راستا ستادهای جهیزیه، متولی اجرای این طرح بوده و خدمات قابل توجهی به این قشر ارائه می دهند.

وی اهداء جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت، پرداخت هدیه ازدواج به اولاد ذکور خانواده ‌های تحت حمایت، معرفی زوجین به بانکهای عامل برای دریافت وام ازدواج، برگزاری کلاس های آموزش و مشاوره قبل از ازدواج، اهداء جهیزیه به زنان سرپرست خانوار تحت حمایت زیر 50 سال که اقدام به ازدواج مجدد می کنند و اهداء جهیزیه موردی به نیازمندان را از جمله خدمات ستادهای جهیزیه برشمرد.

قائم مقام کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی با اشاره به اینکه سال گذشته نیز یک هزار و 881 سری کمک جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت این نهاد پرد اخت شده است، بیان کرد: مبلغ این کمک هزینه 18 میلیارد و 725 میلیون ریال بوده است.

وی همچنین تعداد کمک جهیزیه موردی پرداخت شده در سال گذشته را 27 سری عنوان کرد و بیان داشت: این تعداد به مبلغ 82 میلیون ریال پرداخت شده است.

وی ادامه داد: همچنین تعداد کمک جهیزیه موردی پرداخت شده در سال جاری یک سری به مبلغ سه میلیون ریال بوده است.

عنایتی فر با بیان اینکه کمک هزینه جهیزیه به ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار در سال گذشته 29 سری بوده است، تصریح کرد: این تعداد جهیزیه به مبلغ 134 میلیون و 207 هزار و 853 ریال پرداخت شده است.

قائم مقام کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی یادآور شد: در سال جاری نیز یک سری کمک هزینه جهیزیه به ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار به مبلغ پنج میلیون ریال پرداخت شده است.