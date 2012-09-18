به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، باب دیلن نوشتن ادامه سرگذشتش را که در سال 2004 چاپ شد، آغاز کرده است.

تقریبا دو سالی از اعلام تصمیم نوشتن نسخه شماره دو و سه سرگذشت این خواننده می‌گذرد. در آخرین مصاحبه او با مجله رولینگ استون، این خواننده 71 ساله بیان کرد که برخی از بخش‌های کتابش را تمام کرده است.

باب دیلن گفت که بخش دوم سرگذشتش در ارتباط با آهنگ‌هایش خواهد بود. او اضافه کرد: من از شیوه رفت و برگشت در گذشته و آینده استفاده کرده‌ام. اولین بخش‌های کتاب قرار بود که بر اساس برخی از آهنگ‌های قدیمی باشد که در دهه 60 ضبط شده‌اند اما من در همان قسمت ماندم و به آینده نرفتم. هنگامی که نوشتن درباره روزهای اول در نیویورک را شروع کردم، آن را بسیار جذاب یافتم.

به طور مشخص امر نوشتن نیست که تمام شدن کتاب را به تعویق می اندازد، ویرایش و بازنگری است که برای دیلن بسیار دشوار است.

زندگینامه نسخه شماره یک، نقدهای بسیاری را دریافت کرد. این کتاب شامل خاطراتی از دوران راک اند رول شامل زندگی کیث ریچاردز بود.

این کتاب 19 هفته جزو لیست پرفروش‌ترین‌های نیویورک تایمز قرار داشت.