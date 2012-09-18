به گزارش خبرنگار مهر، سید مسعود عسگریان شامگاه دوشنبه در مراسم تقدیر از مدیران و دست‌اندرکاران اجرای پروژه تقاطع غیرهمسطح بهشت همدان اظهار داشت: عملیات اجرایی تقاطع‌های غیرهمسطح تختی، خواجه رشید و آیت‌الله نجفی آغاز شده و با سرعت در حال اجراست.

شهردار همدان با تشکر از دست اندرکاران، مدیران و عوامل اجرایی پروژه تقاطع غیرهمسطح بهشت گفت: در اجرای این پروژه دستگاه‌های مختلف و شرکت‌های خدمات‌رسان مجموعه شهرداری را یاری رسانده اند.

سید مسعود عسگریان با بیان اینکه خدمت رسانی وظیفه اصلی مدیریت شهری است، اظهار داشت: باید همیشه قدردان تلاش و زحمات افرادی بود که در حین انجام وظایف خود با از خود گذشتگی در راستای خدمت رسانی به مردم و ایجاد امکانات رفاهی قدم برمی‌دارند.

پروژه‌های اجرا شده در شهر همدان تنها توسط شهرداری صورت نگرفته است

عسگریان همکاری شرکت‌های خدمات‌رسان با شهرداری همدان را در اجرای هر چه بهتر پروژه پل بهشت بسیار مؤثر دانست و افزود: فعالیت‌ها و پروژه‌های اجرا شده سطح شهر تنها توسط شهرداری صورت نگرفته بلکه مساعدت و یاری دستگاه‌های دیگر نیز بسیار تأثیرگذار بوده است.

شهردار همدان با تشکر از مساعدت و کمک معاون عمرانی استاندار همدان در اجرای پروژه‌های شهری گفت: انتظار می‌رود روند اجرای تقاطع‌های غیرهمسطح با توانی مضاعف ادامه یابد تا کارها در زمان تعیین شده با کیفیت به اتمام برسند.

سید مسعود عسگریان در ادامه از اطلاع رسانی به موقع و پوشش اخبار توسط رسانه‌ها در زمینه اجرای پروژه‌های شهری تشکر کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر همدان نیز با تشکر از دست اندرکاران و مدیران شهرداری و عاملان اجرای پروژه تقاطع غیرهمسطح بهشت گفت: احداث یک پروژه از جنبه‌های متفاوتی مطرح است که از یک سو اجرا و از سوی دیگر مدیریت بهره‌وری آن مورد توجه است.

توجه به مدیریت بهره‌وری پروژه‌ها ضروری است

سید احمد حسنی حلم با تأکید بر توجه به مدیریت بهره‌وری پروژه‌ها اظهار داشت: این امر نیازمند برنامه‌ریزی مناسب است.

حسنی حلم اضافه کرد: داشتن تفکر بسیجی عامل موفقیت کارها است، چرا که فرد با هدف الهی وارد شده و بر اساس برنامه‌ریزی‌ها عمل می‌کند.

وی با اشاره به گره ترافیکی تقاطع غیرهمسطح فرهنگیان اظهار داشت: با تکمیل شدن این پروژه گره‌های ترافیکی این منطقه نیز حل خواهد شد.

در پایان این مراسم از رئیس شورای اسلامی شهر همدان، شهردار همدان و تنی چند از مدیران و دست‌ اندرکاران و عوامل اجرای تقاطع غیرهمسطح بهشت با اهداء لوح تقدیر شد.