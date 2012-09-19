حسن فتحی "چرخ و فلک" را آماده پخش کرد

هومن کبیری تهیهکننده "چرخ فلک" درباره آخرین مراحل فنی این فیلم تلویزیونی به خبرنگار مهر گفت: موسیقی کار توسط سعید ذهنی ساخته شد و به این ترتیب نسخه نهایی در 90 دقیقه تحویل سیمافیلم شده است.
وی افزود: با توجه به حال و هوای فیلم، ممکن است در صورت صلاحدید مرکز این اثر یکی از گزینههای پخش از تلویزیون در روز عید قربان باشد.
صحنههای "چرخ و فلک" در تهران و شمال کشور ضبط شده و در لوکیشنهای مختلفی از جمله خانهای در میدان گرگان، عتیقه فروشی در خیابان قیام، ساندویچی در لالهزار، پارک پرواز در سعادت آباد، تولیدی پوشاک در جمهوری، تولیدی پوشاک در میدان بهارستان، قبرستانی قدیمی، متل قو، روستای فشکور و رامسر جلوی دوربین رفته است.
افشین هاشمی، آیدا کیخایی، سهراب سلیمی، جمشید صفری، حمید فلاحی، نسیم هاشمی و بازیگر خردسال کیانا فراهانی در این فیلم تلویزیونی به ایفای نقش پرداختهاند.
نویسنده متن این فیلم علیرضا مسعودی و مدیر تصویربرداری مرتضی قیدی و "چرخ و فلک" محصول گروه کودک و نوجوان مرکز سیمافیلم است.
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