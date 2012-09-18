خانواده سازنده فیلم موهن از انظار پنهان شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای.بی.سی نیوز، اعضای خانواده "نیکلا باسیلی ناکولا" مرد کالیفرنیایی که داستان این فیلم را نوشته و آن را کارگردانی کرده است، روز گذشته منزل خود را ترک کرده و به مخفیگاه این فرد رفتند.

سازنده این فیلم از جمعه گذتشه تا کنون در انظار عمومی ظاهر نشده و بر اساس اخبارموثق در مکانی نامعلوم مخفی شده است.

به نوشته ای بی سی نیوز، پلیس آمریکا اعضای خانواده سازنده این فیلم را اسکورت کرده است.

مقامات پلیس کالیفرنیا اعلام کردند سازنده فیلم موهن ضداسلامی که موجب خشم میلیونها مسلمان در جهان شده از بازگشت به خانه اش وحشت دارد.

بر این اساس این فرد که نام اصلی اش "نیکلا باسیلی ناکولا" اعلام شده روز شنبه برای ادای توضیحات به دفتر کلانتر لس آنجلس فراخوانده شده و مورد بازجویی قرار گرفته است.



"استیو وایتمور" سخنگوی پلیس با بیان این مطلب گفت باسیل در این بازجویی نیم ساعته گفته است نمی خواهد به خانه اش بازگشته و زیر نظر نیروهای پلیس در حصر خانگی باشد.



طبق این گزارش این مرد 55 ساله پس از خروج از قرارگاه پلیس به مکان نامعلومی رفته است. وایتمور در ادامه گفت: ما نمی دانیم وی به کجا رفته، چرا که به خانه اش نیز بازنگشته است.



گزارشها همچنین حاکی است پلیس فدرال آمریکا در حال بررسی اتمام مهلت آزادی مشروط باسیل است. پلیس گفته است در صورتی که این مهلت 5 ساله به پایان رسیده باشد، دستگاه قضایی وی را دوباره به زندان بازمی گرداند.



گفتنی است باسیل که در سال 2010 به اتهام کلاهبرداری بانکی محاکمه و به صورت مشروط آزاد شده و حق استفاده از رایانه و اینترنت را در این مدت نداشته است.