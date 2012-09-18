به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه شعر «شش دفتر» شامل سروده‌های مرحوم محسن پزشکیان، عصر روز دوشنبه 27 شهریور و با حضور جمعی از شاعران انقلاب اسلامی و در حاشیه نخستین شب از برنامه شب‌های شعر حافظ در تالار مهر حوزه هنری برگزار شد.

در این مراسم یوسفعلی میرشکاک، شاعر و منقد معاصر در سخنانی با تقدیر از محمد رضا ترکی برای گردآوری و انتشار این مجموعه شعر در فرهنگستان زبان و ادب فارسی اظهار کرد: در ماجرای از دست رفتن محس پزشکیان کسی مقصر نبوده است. او در واقعه‌ای درگذشت که قرار بود به شهر قم و محضر حضرت امام (ره) برساندش و این تقدیر او بوده است.

وی افزود: نحوه مواجهه خانواده وی با اشعار و آثار برجای مانده از او نیز در این سال‌ها تامل برانگیز بوده است. می‌دانم که همسر وی به دلیل علاقه‌اش به او، امکان ورود کسی به خلوت خودش و دسترسی به آثار پزشکیان را فراهم نمی‌کرد و در واقع تنها خود او در این فضا زندگی می‌کرد و به هر شکل پس از 30 ‌سال ورود به شعر او جای تقدیر دارد.

این شاعر ادامه داد: من با شعر پزشکیان دو سال بعد از درگذشتش، در شهر کازرون آشنا شدم؛ به ویژه با غزل‌هایی که او با سبک و سیاق محلی سروده بود و الحق باید اذعان داشت که او در برانگیختن شاعران جنوب ایران به شاعری آن هم با لهجه کازرونی و برازجانی و بوشهری تاثیر بسزایی داشته است و موجی را برانگیخت که تا خوزستان نیز ادامه پیدا کرد.

میرشکاک با بیان اینکه در بیان شعری به زبان محلی جنوب ایران هنوز شاعری قابل مقایسه با پزشکیان ظهور و بروز نکرده است، گفت: لحن سخن او در این اشعار حیرت‌انگیز است و البته کسانی که با این لهجه آشنا باشند از این اشعار لذت دو چندان می‌برند.

وی همچنین با یک دهه شاعری پزشکیان در گونه اشعار فارسی بدون لهجه جنوبی اشاره کرد و گفت: در آثار اولیه، این شاعر چندان چهره مشخص و آشکاری از خود ندارد و گاه نیز تاثیرپذیری شعرش از سپهری و اخوان را می‌توان در او دید و گاهی هم تاثیر از شاملو و نیما را، اما آشنایی او با شاعرانی چون آتشی و نعمتی باعث می‌شود او بر مدار بومی‌گرایی و جغرافیا و استفاده از واژه‌های محلی در شعر گام بردارد و شعر او را از این حیث دارای امید کند و جنوب و ویژگی‌های آن را به یکی از شاخصه‌های مهم شعر او هم تبدیل سازد.

میرشکاک افزود: با اینکه مرگ نابهنگام پزشکیان باعث شد که مراتب فعالیت بیشتر برای او فراهم نشود، اما در همین آثار برجای مانده از او نیز می‌توان فضای جنوب را به خوبی شناخت؛ آن هم در زمانه‌ای که نام‌های بی‌سواد در شعر اطرافمان زیاد شده است.

این منتقد ضرباهنگ زبانی و لحن شعر پزشکیان را با شعر منوچهر آتشی بسیار نزدیک دانست و تاکید کرد: ورود پزشکیان به عرصه شعر انقلاب باعث شد که فضا شعری او فضایی مبتنی بر انقلاب اسلامی شود. هرچند که شاعران در این دوره بیش از هر چیزبه زبانی بگرفته از زبان ادبی مشروطه روی آورده بودند.

میرشکاک همچنین افزود: شعر زمانی که به شعار نزدیک می‌شود، تاثیرش بیشتر می‌شود، اما این تاثیر موقتی است و قابل انتقال نیست، تنها داشته و نداشته خود شاعر است که باعث می‌شود او پیاده نماند و یا اینکه فراموش شود. شعر پزشکیان نیز از این منظر قابل توجه است. او در اوج همدستی با امام و مردم بود که از دست رفت و شاید اگر زنده می‌ماند، می‌توانست این فضا را کمال دهد، اما گویا انسان آنقدر که می‌نماید در تقدیر از خود اختیاری ندارد.

وی با اشاره به بخش ادبیات انقلاب اسلامی فرهنگستان زبان و ادب فارسی که این اثر را منتشر کرده نیز گفت: امیدواریم این بخش از فرهنگستان نسبت به سایر بخش‌های آن که سال‌ها موجب خنده بوده است، بتواند کارش را همچنان با این کیفیت ادامه دهد و این گونه شاعران را به عنوان بخشی از تذکره فراهم نیامده 200 سال اخیر شعر فارسی معرفی کند.