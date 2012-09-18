ابراهیمی با مهر مطرح کرد: احتمال معرفی کاندیدای ریاست جمهوری از سوی جامعه روحانیت

حجت الاسلام حسین ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که جامعه روحانیت مبارز چه اقداماتی تا کنون برای انتخابات ریاست جمهوری انجام داده است، گفت: به اینگونه سوالات باید سخنگو پاسخگو باشد و در حال حاضر نیز این تشکل سخنگو ندارد.



وی با بیان اینکه جامعه روحانیت مبارز یکی از حساس ترین نهادهای در مورد سرنوشت انقلاب است، تصریح کرد: روحانیت هیچگاه صحنه را خالی نمی کند و در تمام صحنه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی حضور خواهد داشت؛ لذا نسبت به انتخابات نیز بی تفاوت نخواهد بود.



عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز تاکید کرد: جامعه روحانیت مبارز حتما یا کاندیدا معرفی می کند و یا از کاندیدای دیگری حمایت خواهد کرد.



وی همچنین در واکنش به ادعای یکی از چهره های اصلاح طلب مبنی بر اینکه اصولگرایان توانایی رقابت با کاندیدای دولت را ندارند، بنابراین باید زمینه حضور اصلاح طلبان به انتخابات را برای شکست آراء دولت فراهم کنند، بیان داشت: فرقی ندارد که چه کسی و از کدام جریان رئیس جمهور شود؛ مهم این است که یک اصولگرا پیروز رقابتها باشد و دولت هم اصولگراست بنابراین مشکلی در این رابطه وجود ندارد.



عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز، با تاکید براینکه اصولگرایان نگران از کاندیدای دولت نیستند، گفت: هیچگاه دولتها کاندیدا نداشتند و این دولت هم کاندیدا نخواهد داشت.



ابراهیمی خاطرنشان کرد: ممکن است هواداران دولت مثلا در قالب جبهه پایداری کاندیدا داشته باشد ولی دولت بعید است که خود مستقیما وارد عمل شود، این گروها هم خارج از دایره اصولگرایی نیستند؛ هرگروهی کاندیدای خود را معرفی می کند و مردم خود بهترین انتخاب را از میان آنان خواهند کرد.



