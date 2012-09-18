  1. بین الملل
۲۸ شهریور ۱۳۹۱، ۸:۱۶

الیوم السابع:

راشد الغنوشی تسخیر سفارت آمریکا در تونس را محکوم کرد

راشد الغنوشی تسخیر سفارت آمریکا در تونس را محکوم کرد

رئیس حزب اسلامی النهضه تونس شب گذشته در سخنانی تسخیر سفارت آمریکا در تونس را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، راشد الغنوشی شب گذشته در موضعی بر خلاف مردم تونس تسخیر سفارت آمریکا در تونس را محکوم کرد.

وی در ادامه گفت که تسخیر سفارت آمریکا در تونس برخلاف قانون و شریعت اسلام است و فیلم موهن ارتباطی به آزادی بیان ندارد.

رئیس حزب اسلامی النهضه با اشاره به اینکه هتک حرمت مقدسات اسلامی همچون قرآن سوزی و تولید فیلم آزادی بیان محسوب نمی شود احترام به اعتقادات دیگران را خواستار شد.

شایان ذکر است مردم تونس همسو با دیگر کشورهای عربی و اسلامی در اعتراض به پخش فیلم موهن و ضد اسلامی در آمریکا به سفارت واشنگتن در کشورشان یورش بردند و بخش هایی از آن را به آتش کشیدند.

کد مطلب 1698734

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