شرکت گاز نهاوند کمبود اعتبار دارد/ اجرای پروژه گازرسانی در نهاوند آغاز نشد

حمیدرضا شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این امر به چالش اساسی تبدیل شده و باعث شده تا عملیات اجرایی هیچ طرح و پروژه جدیدی در سال 91 آغاز نشود.

وی گفت: در حال حاضر تأمین اعتبار به صورت وام از بانک های عامل برای اجرای طرح های گاز رسانی در روستاهای شهرستان نهاوند در حال انجام است.

رئیس شرکت گاز شهرستان نهاوند اضافه کرد: تاکنون نسبت به تأمین و اخذ یک و سه دهم درصد از هزینه های اجرایی در امر گاز رسانی به مسکن مهر از سوی ادارات تابعه نهاوند هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

وی گفت: در شهرستان نهاوند بیش از 45 هزار و 200 مشترک گاز وجود دارد که از این تعداد بیش از سه هزار انشعاب آن صنعتی و تجاری و مصارف خاص است.

شهبازی در ادامه با بیان اینکه در چهار سال گذشته شرکت گاز نهاوند نسبت به 15 سال گذشته سه برابر بیشتر به تعهدات خود عمل کرده است، گفت: نتیجه این اقدام گاز رسانی 99 درصدی در شهر نهاوند و 86 درصدی در روستاهای نهاوند است.

وی گفت: در حال حاضر در شهر نهاوند تمام مناطق و منازل از گاز استفاده می کنند که بیش از 99 درصد را شامل می شود و یک درصد باقی مانده نیز مربوط به ساخت و سازهای جدید در شهر نهاوند، مسکن مهر و نوسازی بافت های فرسوده و قدیمی است.

وی اظهار داشت: از مجموع 160 روستای نهاوند که شرایط گاز رسانی و استفاده از نعمت گاز را دارند تاکنون عملیات گاز رسانی به 91 روستا خاتمه پیدا کرده و عملیات گاز رسانی به پنج روستای دیگر تا هفته آینده به اتمام می رسد.

شهبازی گفت: تا پایان سال جاری عملیات اجرایی گاز رسانی به 25 روستا دیگر انجام خواهد شد که در مجموع تا پایان سال جاری 121 روستای نهاوند از نعمت گاز برخوردار میشوند.

وی اضافه کرد: در صورت تخصیص اعتبار تا پایان سال 93 تمام روستاهای نهاوند از نعمت گاز بهرمند خواهند شد.