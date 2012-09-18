مداحان در خط مقدم جنگ فرهنگی/ همایش پیرغلامان در کشور الگو شده است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم رضایی در نخستین همایش بسیج مداحان همدان که با حضور مداحان اهل بیت (ع) در آستانه میلاد کریمه اهل بیت حضرت معصومه (س) و برادر بزرگوارش امام رضا (ع) در سالن انصار برگزار شد، گفت: اگر کسی به دور از اثرگذاری و هدف‌گذاری و درست‌خوانی، مداح شود این یک تهدید است که بدون برنامه و اوج و فرود خواهد بود.

رضایی در ادامه با اشاره به برگزاری همایش پیرغلامان برای نخستین بار در استان همدان، گفت: این همایش سال گذشته با حضور 400 تا 500 پیرغلام از سراسر کشور در همدان برگزار شد و برکاتش سراسر کشور را فرا گرفت به نحوی که سایر استان‌های کشور نیز در صدد برگزاری چنین مراسمی هستند.

رضایی گفت: پیرغلامان بعد از سه روز با رضایت تمام از این استان بدرقه شدند و این همایش الگو و نمونه کاری از دیار همدان در انجام حرکت‌های مذهبی و معنوی و اثرگذاری و ماندگاری آن به شمار می‌آید.

وی با اشاره به انواع مداحی به نام‌های تعلقی، تکسبی و تقربی ویژگی‌‌های بهترین مداحی را از دیدگاه مقام معظم رهبری مداحی تقربی دانست و راه‌های رسیدگی به آن را یقین، اخلاص، خداترس بودن و مقیم الصلاه عنوان کرد.

رضایی همچنین تکسبی خواندن را در مداحی یک آفت دانست و از مداحان خواست تا در موقعیت و شرایط مختلف به خصوص تهاجم فرهنگی با استفاده از استعداد و توانایی‌های خود اثرگذاری خود را برای رسیدن جامعه به اهداف معنوی نشان دهند و به منصه ظهور برسانند.

رضایی در ادامه با بیان اینکه همدان را تنها به غار علیصدر و گنجنامه نمی‌شناسند، گفت: همدان جایگاه و خاستگاه مفاخر بزرگ علمی و فقهی است که جایگاه ویژه خود را امروز در سراسر کشور ثابت و ماندگار کرده است.

رضایی از شهیدان چیت‌سازیان یاد کرد و در حوزه فقه نیز از آخوند همدانی که حضرت امام(ره) وی را ابوذر خطاب می‌کرد و در حوزه انقلاب نیز یکی از لیدرهای سیاسی را شهید مفتح دانست.

وی همچنین از بوعلی‌سینا به عنوان یکی از مفاخر بزرگ جهان اسلام نام برد که در 40 کشور دنیا طب بوعلی در حال تدریس است.