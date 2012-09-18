ایجاد شهرک صنعتی در بخش چنگ الماس مانع مهاجرت مردم می شود

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل جمشیدی شامگاه دوشنبه در هشتمین جلسه شورای اداری شهرستان بیجار که با حضور روسای ادارات و امام جمعه این شهرستان در مرکز بخش چنگ الماس این شهرستان برگزار شد، اظهارداشت: موانع و مشکلات این بخش با مساعدت و همت مسئولان رفع می شود.

جمشیدی سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال را از اولویت های کاری مسئولان شهرستان دانست.

وی افزود: از 24 مصوبه سال گذشته بخش چنگ الماس 14 مصوبه آن انجام شده است ومابقی نیز با تلاش مسئولان به زودی تحقق می یابد.

فرماندار بیجار به زمین های فاقد سند شهر بابارشانی اشاره کرد و ادامه داد: حل مشکلات این بخش در دستور کار قرار دارد و امید است به همت اداره کل ثبت اسناد استان کردستان هر چه سریع تر این مهم به سرانجام برسد.

جمشیدی با یادآوری این موضوع که طبق مصوبه دولت روستاهای دارای 20 خانوار مشمول طرح هادی هستند، یادآور شد: هم ‌اکنون در 50 روستای شهرستان بیجار طرح هادی در دست اجراست که در سال جاری 10 روستای دیگر به این آمار اضافه می شود.

وی همچنین از اختصاص و تسریع در واگذاری ساختمان شبکه بهداشت شهر بابارشانی خبرداد و گفت: توسعه خدمات بهداشتی و درمانی یکی از نیازهای اصلی مردم این بخش است.

فرماندار بیجار در پایان با توجه به اهمیت بحث فرهنگی و اشاعه آن در این منطقه، از روحانیون و مسئولان خواست به مسئله آموزش و گسترش هر چه بیشتر این مقوله توجه جدی داشته باشند.