امواج تلویزیونی به روستای "چین" نمی رسد/ اهالی در آرزوی دیدن تلویزیون

به گزارش خبرنگار مهر، استان چهارمحال‌وبختیاری در بخش مرکزی رشته کوههای زاگرس واقع شده است واز شمال و مشرق به استان اصفهان، جنوب به استان خوزستان محدود است و وسعت این استان در حدود 16 هزار و533 کیلومتر مربع است.

این استان ناحیه‌ای است کوهستانی در سلسه جبال زاگرس که در باختر آن کوه‌ های مرتفعی قرار گرفته و این ارتفاعات سرچشمه سرشاخه‌های دو رودخانه دائمی زاینده رود و کارون است.

استان چهارمحال و بختیاری یکی از استانهای کشور است که نسبت به وسعت کم خود روستاهای بسیاری را در خود جای داده است.

وجود بیش از800 روستا در این استان نشان از زندگیهای روستایی بسیاری دراین استان است.

روستای چین

بعد از انقلاب اسلامی ایران اقدامات بسیار مناسب و توسعه ای در روستای چهارمحال و بختیاری انجام شده است.

وجود برق،گاز، آب بهداشتی، کوچه های آسفالت شده در روستاهای این استان و بهسازی و و نوسازی منازل مسکونی و اقدامات بسیار دیگر ازنمونه کارهای انجام شده بعد از انقلاب در روستاهای این استان بوده است.

محرومیت، فقر و کمبود امکانات دراکثر روستاهای این استان در بعد از انقلاب از بین رفته است.

در این میان تعدادی از روستاهای این استان به خاطر شرایط جغرافیایی و قرار گرفتن در مناطق سخت گذر از توسعه کمی برخوردار شده است.

یکی از این روستاها، روستای چین در استان چهارمحال و بختیاری است که هم اکنون با مشکلات بسیاری روبرو است.

نداشتن محل زندگی مناسب، نداشتن آب شرب مناسب، نبود امکانات درمانی و خدمات بهداشتی و... از مهمترین مشکلات این روستا است.

در این میان عدم پوشش شبکه های تلویزیون در این روستا یکی از مهمترین مشکلات است و مردم این روستا سالهاست که در انتظار دیدن شبکه های تلویزیون هستند.

عضو شورای اسلامی روستای چین در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متاسفانه مردم روستای چین از دیدن شبکه های تلویزیون محروم هستند و مردم این روستا نمی توانند برنامه های تلویزیون را ببینند و هم اکنون درآرزوی داشتن تلویزیون هستند.

سید حسینعلی درخشان گفت: مردم روستای چین نمی توانند شبکه های تلویزیون را ببینند و از وجود شبکه های تلویزیون بهره مند شوند.

وی اذعان داشت: در حال حاضر مردم روستا خواستار پوشش امواج تلویزیونی در این منطقه هستند و انتظار داشتن تلویزیون در منزل خود را دارند.

وی با بیان اینکه وجود تلویزیون و بهرمندی مردم از شبکه های تلویزیون نقش مهمی در فرهنگ سازی، راه و روش زندگی وتوسعه روستا دارد، تاکید کرد: از مسئولان استان و کشورخواستاریم که برای این مشکل اقدامات موثری انجام دهند.

بخشدار مرکزی کوهرنگ در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص با اشاره به اینکه روستای چین پوشش شبکه های تلویزیون را ندارد، گفت: حل مشکل عدم پوشش شبکه های تلویزیون در این روستا در حال پیگیری است.

ستار فرهادی نیا تاکید کرد:این مشکل در حال بررسی و پیگیری است و امیدواریم این مشکل تا یایان سال و نهایتا اوایل سال آینده حل شود.

وی ادامه داد: این روستا تحت پوشش امواج تلویزیونی قرار ندارد و حل این مشکل در دستور کار قرار گرفته است.



وی اذعان داشت: هم اکنون در حال پیگیری هستیم که امواج تلویزیونی در این روستا قابل دریافت باشد.



بخشدار مرکزی کوهرنگ ادامه داد: روستای چین از توابع دهستان موگویی شهرستان کوهرنگ استان چهارمحال و بختیاری است و یکی از محروم ترین روستاهای این منطقه محسوب می شود.

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گزارش از سید محمد رضا موسوی