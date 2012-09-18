نهادینه شدن ارزش های دفاع مقدس بین نسل جوان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سعدی نقشبندی شامگاه دوشنبه در دومین جلسه ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس شهرستان دیواندره اظهار داشت: باید در هفته دفاع مقدس نمادهای ایثار و مقاومت به نسل جوان معرفی و از این ظرفیت در سطح جامعه به خوبی استفاده شود.

وی افزود: باید سعی کرد حماسه های ماندگاری که ملت ایران در طول دوران انقلاب و هشت سال جنگ تحمیلی و دفاع مقدس آفریدند برای نسل جوان بازگو شود که استفاده از توان رسانه های جمعی در کشور برای رسیدن به این مهم می تواند یک اقدام قابل توجه باشد.

فرماندار دیواندره یادآور شد: هفته دفاع مقدس هفته بازخوانی ایثارگری ها، جانفشانی ها و دلاوری های رزمندگان و ملت ایران در هشت سال جنگ تحمیلی است.

نقشبندی بیان کرد: در این دوران رزمندگان اسلام با قدرت ایمان توانستند در برابر تجمع نامیمون دشمنان اسلام و مسلمین ایستادگی کرده و آنان را به شکست واداشتند.