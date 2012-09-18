62 میلیارد ریال به بخش آموزش و پرورش سنندج اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله میرزایی اصل شامگاه دوشنبه در ششمین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان سنندج گفت: از محل اعتبارات تملک دارایی سال جاری بیش از 62 میلیارد و 800 میلیون ریال برای انجام 27 پروژه در بخش آموزش و پرورش سنندج اختصاص یافته است.

وی افزود: اختصاص این اعتبارات جهشی به دلیل اهمیت نقشی است که بخش آموزش و پرورش به عنوان زیر بنای توسعه جوامع ایفاء می کند و به همین دلیل باید سرمایه گذاری ویژه ای روی این حوزه صورت گیرد تا زمینه برای توسعه و پیشرفت جامعه فراهم شود.

فرماندار سنندج با اشاره به اقداماتی که در سال های اخیر برای توسعه فضاها و سرانه آموزشی در شهرستان صورت گرفته است، ادامه داد: تلاش ها و اقدامات انجام شده برطرف کننده و رافع تمامی مشکلات موجود نیست بلکه برای رفع محرومیت ها و دستیابی به مرحله آرمانی باید با سرعت بیشتری تلاش کرد.

میرزایی با اشاره به اینکه برنامه ریزی در حوزه آموزش و پرورش همواره مستلزم آینده نگری و برنامه ریزی اصولی است، بر لزوم تسریع در شناسایی و تملک اراضی دارای کاربری آموزشی به دلیل نیاز فزاینده آموزش و پرورش به توسعه فضاهای موجود تاکید کرد.

وی در ادامه خواستار توجه بیش از پیش به مناطق منفصله و حاشیه شهر سنندج شد و گفت: توسعه و ایجاد فضاهای آموزشی در این مناطق یک امر ضروری است.