تنها مرکز MRI کهگیلویه و بویراحمد تعطیل شد/ بیماران سرگردان

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز MRI کوثر یاسوج وابسته به بخش خصوصی، بیش از 10 روز است که تعطیل شده و به گفته مدیر این مرکز ممکن است تا دو ماه آینده هم تعطیل باشد.

بر این اساس تعطیلی این مرکز که استان 700 هزار نفری کهگیلویه و بویراحمد و حتی برخی شهرهای استانهای همجوار را پوشش می داد، اکنون بیماران نیازمند به این خدمات پزشکی را با مشکل مواجه کرده به طوری که برخی از آنها راهی شهرهای همجوار می شوند تا برای تشخیص بهتر پزشک، عکس MRI تهیه کنند.

این مسئله منجر به افزایش هزینه ها بر گرده بیماران این استان می شود و درمان آنها را هم به درازا می کشاند. اگرچه گفته می شود تعطیلی مراکز MRI تنها مختص به یاسوج نیست و در برخی دیگر از شهرهای کشور هم وضعیت به همین شکل است.

با این حال مرکز MRI یاسوج که با سرمایه گذاری بخش خصوصی راه اندازی شده اکنون و با تعطیلی دچار مشکلاتی در رابطه با بازگشت سرمایه هم می شود.

شاید تعطیلی مرکز 60 روز طول بکشد

مدیر این مرکز به خبرنگار مهر گفت: این مرکز به دلیل کمبود مواد اولیه مورد نیاز برای خنک کردن دستگاه تعطیل شده است.

مجتبی مدحتی افزود: مواد مورد نیاز از خارج از کشور وارد می شود که هم اکنون بسیاری از مراکز MRI در کشور با این مشکل مواجه هستند.

وی بیان کرد: هم اکنون در حال پیگیری برای تهیه این مواد از وزارت بهداشت هستیم و در صورت تامین در کمترین زمان راه اندازی می شود.

مدحتی یادآور شد: البته مسئولین وزارت بهداشت قول داده اند تا 60 روز آینده این ماده را در اختیار این مرکز قرار دهند.

مدیر مرکز MRI کوثر یاسوج با اشاره به مشکلات ناشی از تعطیلی این مرکز گفت: حجم سرمایه گذاری این مرکز بیش از 2.5 میلیارد در سال 86 بوده که با استمرار این وضعیت متضرر می شویم.

وی اظهار داشت: 30نفر در این مرکز مشغول به کار هستند که باید ماهیانه حقوق و مزایای آنها داده شود و با این روند در این خصوص هم با مشکل مواجه هستیم.

مدحتی تصریح کرد: از طرفی تعرفه این مرکز دولتی است که برای جبران ضررها یا باید تعرفه ها افزایش یابد و یا دولت به این مرکز سوبسید دهد که متاسفانه نه دولت سوبسید می دهد و نه اجازه بالا بردن تعرفه ها را داریم.

وی بر لزوم حمایت بیشتر مسئولین از این مرکز تاکید کرد و گفت: اگر ارز دولتی به این مرکز داده شود و یا اجازه افزایش تعرفه ها را داشته باشیم، خودمان می توانیم مواد اولیه را از خارج از کشور تهیه کنیم.

نبود گاز هلیوم علت تعطیلی MRI ها

با این حال معاون درمانی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کمبود گاز هلیوم به دلیل تحریم ورود این گاز به کشور را دلیل تعطیلی این مرکز عنوان کرد و گفت: هم اکنون 35 مرکز دیگر در کشور هم با این مشکل مواجه هستند.

اورنگ ایلامی افزود: وزارتخانه هم تاکنون نتوانسته این گاز را وارد کند و در صورت تامین، این مرکز فعالیت خود را آغاز می کند.

وی همچنین در خصوص سایر مشکلات این مرکز گفت: تعرفه ها توسط دولت مشخص می کند و وزارت بهداشت هیچ اختیاری در این رابطه ندارد.

ایلامی بیان داشت: برای ارئه ارز دولتی نیز مکاتباتی انجام شده است که امیدوارم نتیجه بخش باشد.

با این حال به نظر می رسد لزوم رفع مشکلات این مرکز و سایر مراکز مشابه در استانی که تجهیزات درمانی کمتری نسبت به استانهای کشور دارد، ضروری است تا شعار عدالت در سلامت دولت به خوبی محقق شود.