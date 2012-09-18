وبلاگ نویسان از کپی کاری پرهیز کنند

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله معطوفی استاد دانشگاه و محقق و مولف کتابهای تاریخی گلستان شامگاه دوشنبه در جمع وبلاگ نویسان گرگانی افزود: گرگان را هیرکان، هیرکانه، ورکان و و هرکانه نامیده اند و مرکز ایالت گرگان همین گرگان امروزی بوده است.

وی اذعان داشت: در وندیداد و ویسپرد ، دوره پیشدادی شاهنامه و در کتیبه های بیستون به گرگان اشاره شده است که زمینه های استنادات مهمی هستند.

وی اظهار داشت: وبلاگ نویسان گرگانی اگر به دنبال معرفی گرگان هستند نباید کپی کاری کنند بلکه خودشان باید تحقیق کنند.

وی افزود: وبلاگ نویسان نباید دچار خود شیفتگی و غرور شوند، بیشتر بخوانند و کمتر بنویسند تا موفقتر باشند، اگر می خواهید مقام گرگان را بالا نگه دارید باید به نکاتی چون گویش گرگانی که ریشه در فارسی دری دوره ساسانی دارد، باورها و اعتقادات کهنسالان و مرگ این اعتقادات و ضرب المثلها توجه کنند.

علی نصیبی دبیر جشنواره وبلاگ نویسی روز گرگان نیز گفت: 204 اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد که در مقایسه با سال قبل از کیفیت بالاتری برخوردار بودند.

وی ادامه داد: جشنواره با هدف شناساندن بیشتر گرگان، تحقق شهر الکترونیک و زنده کردن وبلاگ های گرگان برگزار شد و از شهرهای مختلفی در این جشنواره شرکت کردند.

نصیبی اذعان داشت: سعی شد کاری فاخر ارائه شود و با بهره گیری از تجربیات شهرهای دیگر کاری ابداعی ارائه کنیم .

وی تصریح کرد: همه ما به گرگان مدیون و میراث دار تمدن و تاریخ آن هستیم، با برگزاری این جشنواره در پی گرفتن امتیازی خاص برای گرگان نبودیم.