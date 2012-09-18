یک هزار اثر به جشنواره ادبی انتظار در یاسوج رسید

به گزارش خبرنگار مهر، رضا پارسیان نژاد صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: دومین دوره جشنواره منطقه ای ادبی "انتظار" با موضوع انتظار فرج امام عصر(عج) و با شرکت استانهای فارس، چهارمحال و بختیاری، هرمزگان، اصفهان، بوشهر، خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج برگزار می شود.

وی بیان کرد: آثار رسیده به این جشنواره توسط هیئت داوران بخش های مختلف شعر، داستان و فیلمنامه داوری و برگزیدگان مشخص شده اند.

پارسیان نژاد اظهار داشت: در بخش شعر "کمال شفیعی"، "قادر طراوت پور" و "امین جعفری" و در بخش داستان "سید مهدی شجاعی"، "مهران مظفری" و "رضا گشتاسب" داوری آثار را بر عهده دارند.

وی افزود: همچنین "خسرو حیدری" داوری بخش فیلمنامه این دوره از جشنواره را بر عهده دارد.

پارسیان نژاد هدف از برگزاری این جشنواره را ترویج فرهنگ مهدویت و تبیین فرهنگ انتظار با زبان هنر عنوان کرد و گفت: مراسم اختتامیه این جشنواره نیمه دوم مهر ماه در یاسوج برگزار می شود.

وی بیان داشت: این جشنواره پیش از این به صورت استانی برگزار می شد که از سال گذشته به شکل منطقه برگزار می شود و مورد استقبال هنرمندان قرار گرفته است.