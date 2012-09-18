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۲۸ شهریور ۱۳۹۱، ۸:۲۲

پارسیان نژاد خبرداد:

یک هزار اثر به جشنواره ادبی انتظار در یاسوج رسید

یک هزار اثر به جشنواره ادبی انتظار در یاسوج رسید

یاسوج – خبرگزاری مهر: رئیس حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد گفت: بیش از یک هزار اثر از سوی هنرمندان به دبیرخانه دومین جشنواره منطقه ای ادبی "انتظار" در یاسوج ارسال شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا پارسیان نژاد صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: دومین دوره جشنواره منطقه ای ادبی "انتظار" با موضوع انتظار فرج امام عصر(عج) و با شرکت استانهای فارس، چهارمحال و بختیاری، هرمزگان، اصفهان، بوشهر، خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج برگزار می شود.

وی بیان کرد: آثار رسیده به این جشنواره توسط هیئت داوران بخش های مختلف شعر، داستان و فیلمنامه داوری و برگزیدگان مشخص شده اند.

پارسیان نژاد اظهار داشت: در بخش شعر "کمال شفیعی"، "قادر طراوت پور" و "امین جعفری" و در بخش داستان "سید مهدی شجاعی"، "مهران مظفری" و "رضا گشتاسب" داوری آثار را بر عهده دارند.

وی افزود: همچنین "خسرو حیدری" داوری بخش فیلمنامه این دوره از جشنواره را بر عهده دارد.

پارسیان نژاد هدف از برگزاری این جشنواره را ترویج فرهنگ مهدویت و تبیین فرهنگ انتظار با زبان هنر عنوان کرد و گفت: مراسم اختتامیه این جشنواره نیمه دوم مهر ماه در یاسوج برگزار می شود.

وی بیان داشت: این جشنواره پیش از این به صورت استانی برگزار می شد که از سال گذشته به شکل منطقه برگزار می شود و مورد استقبال هنرمندان قرار گرفته است.

کد مطلب 1698749

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