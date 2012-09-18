دانشجویان و اساتید دانشگاه رازی کرمانشاه اهانت به پیامبر را محکوم کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، ، اساتید و دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه در تجمعی اعتراض آمیز عصر دوشنبه 27 شهریور ماه در تجمعی در مزار شهدای گمنام این دانشگاه اهانت به ساحت مقدس پیامبر اسلام (ص) در فیلم امریکایی، صهیونیستی را محکوم کردند.

شرکت کنندگان در این گردهمایی در بیانیه ای، اعلام کردند: دشمنان زبون و درمانده از عظمت خیزش و حرکت انقلابی ملتهای مسلمان، به اسلام ستیزی و مبارزه کورکورانه و به دور از ضوابط و قوانین انسانی و اخلاقی روی آورده اند.

امریکای جنایتکار با همراهی و همدستی رژیم صهیونیستی با تمسک به شیوه های سخیف و شنیع و با سناریوی ناشی از اسلام هراسی به اهانت به مقدسات اسلامی بویژه جایگاه ربانی پیامبر اعظم (ص) روی آورده است.

توهین به ساحت مقدس رسول الله (ص)، عمق خیانت سردمداران غرب را هویدا و تارهای عنکبوتی نفاق آنان را در ادعاهای کاذب حقوق بشری پاره کرد، آنچه امروز امت مسلمان و روشنفکران جهان اسلام را در مواجهه با این ترفندهای شوم تقویت می نماید، اتحاد و یکپارچگی مسلمین علیه توطئه های مستمر سلطه گران بین المللی می باشد.

معترضین دانشگاه رازی در پایان این بیانیه، آورده اند: ضمن اعلام تاسف و تاثر فراوان و همگام با همه مسلمانان غم دیده دنیا، با احترام به پیشگاه همه انبیای الهی، ساحت امام عصر (عج) و مقام عظمای ولایت، این اقدام موهن دشمنان الهی را محکوم کرده و خواستار محاکمه سازندگان این فیلم ضد دینی می باشیم.

دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه رازی در این تجمع با سر دادن شعارهایی، اهانت به پیامبر اسلام را محکوم کردند.