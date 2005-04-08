ايران دومين كشور از نظر تعداد خبرنگاران و عكاسان را دارد

به گزارش خبرنگار اعزامي"مهر" به عربستان ، نخستين دوره بازيهاي همبستگي كشورهاي اسلامي از امروز با برگزاري مراسم افتتاحيه در شهر مكه مكرمه آغاز خواهد شد و حدود 30 خبرنگار و عكاس جهت پوشش خبري و تصويري اين مسابقات به عربستان اعزام شده اند . خبرنگاران اعزامي كشورمان در دو گروه مجزا در شهرهاي جده و مدينه استقرار دارند .

هتل "كرون پلازاي" شهر جده پذيراي ده ها خبرنگارو عكاس و تصوير بردار رسانه هاي گروهي كشورهاي اسلامي است كه براي پوشش اين بازيهاي به عربستان سفر كرده اند . مسئولان برگزاري بطور شبانه روزي در اين هتل به عنوان مركز اطلاع رساني امكانات اينترنتي را در اختيار خبرنگاران قرار داده اند . عمده ترين مشكل خبرنگاران مستقر در جده دوري از محل استقرار تيم هاي ورزشي و محل تمرينات آنهاست كه مسئولان قول داده اند در زمان شروع مسابقات تسهيلاتي را براي اياب و ذهاب خبرنگاران به محل بازي ها فراهم كنند .

گفتني است نخستين دوره بازيهاي كشورهاي اسلامي طي روزهاي 20 تا 31 فروردين ماه در 4 شهرمكه ، مدينه ، طائف و جده عربستان برگزار مي شود و كشورمان با 137 ورزشكار در 12 رشته در اين مسابقات شركت كرده است.