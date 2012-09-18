مقابله با موج اسلام خواهی مهمترین هدف دشمن در توهین به مقدسات است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی شامگاه دوشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان کردستان اظهار داشت: سیاست مسلمانان عین دیانت است و شهادت ائمه معصومین (ع) نیز در راستای تحقق این مهم بوده است.

وی با اشاره به نقش موثر جمهوری اسلامی ایران و انقلاب در موج بیداری اسلامی جهان، افزود: دشمنان اسلام از روند رو به گسترش موج اسلام خواهی نگران هستند و بر این اساس نیز دست به اقدامی چون انتشار فیلم های موهن و توهین به مقدسات دین مبین می زنند.

هشت سال دفاع مقدس یادآور ایثار رزمندگان در برابر دنیای کفر

نماینده ولی فقیه در کردستان در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: دوران هشت سال دفاع مقدس یادآور مقاومت و ایثار رزمندگان در مقابل دنیای کفر است.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی ادامه داد: مردم ایران اسلامی در جنگ تحمیلی با الگو پذیری از مکتب عاشورا و اهل بیت برای حفظ و حراست از آرمان ها و ارزش های انقلابی خود با تکیه بر سلاح ایمان و تقوا دشمنان را در رسیدن به اهداف شوم شان ناکام گذاشتند.

وی یادآور شد: در شرایط کنونی جهان، مردم آزاده با الگو قرار دادن نظام مقدس جمهوری اسلامی به مبارزه علیه حاکمان و مستکبران پرداخته و مقاومت، استقلال، آزادگی را برای خود به ارمغان آورده اند.

نماینده ولی فقیه در کردستان در ادامه با تاکید به اینکه امروز استکبار جهانی از طریق تهاجم فرهنگی و جنگ نرم وارد عمل شده است، اظهار داشت: با گذشت بیش از سه دهه از عمر با برکت انقلاب اسلامی دشمنان تاکنون از طریق تهدیدها و تحریم ها در صدد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی بوده که هر بار جوانان غیور ایرانی با درک موقعیت‌، بصیرت بالا و پیروی از ولایت مطلقه فقیه این قدرت های پوشالی را شکست داده اند.

دفاع مقدس زرین ترین برگ تاریخ نظام اسلامی است

حجت الاسلام حسینی شاهرودی دوران هشت سال دفاع مقدس را بسیار ارزشمند و کم نظیر عنوان کرد و گفت: مردم این دیار همگام با دیگر آحاد ملت با همبستگی ملی در دوران دفاع مقدس برگ زرین دیگری را به دفتر افتخارات ایران اسلامی اضافه کردند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرا رسیدن دهه کرامت و لزوم برنامه ریزی مناسب برای این دهه در استان افزود: دهه کرامت یکی از نمونه های بارز ارادت مسلمانان به ائمه اطهار است و باید شیعه و سنی با اتحاد در کنار یکدیگر گام بردارند.

نماینده ولی فقیه در کردستان بیان کرد: نیاز است در راستای تقویت فضای معنوی در استان برنامه های ویژه ای در این راستا برگزار شود.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی یادآور شد: گردشگری مذهبی می تواند در توسعه استان موثر باشد و باید در این راستا گام برداریم.

وی در پایان سخنان خود بیان کرد: توجه به فرهنگ و ارتقاء آن در هر کشور و جامعه ای باید در الویت قرار گیرد و بی اعتنایی به آن راه را برای سوء استفاده دشمنان باز می کند.