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۲۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۰:۳۲

با اهتزار پرچم امام رضا(ع)؛

کردستان چهارمین استان معنوی کشور می شود

کردستان چهارمین استان معنوی کشور می شود

سنندج - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی دفتر نماینده ولی فقیه در استان کردستان گفت: با اهتزار پرچم امام رضا (ع) در استان کردستان، این استان چهارمین استان معنوی کشور می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی فرضی شامگاه دوشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان کردستان اظهار داشت: در دهه کرامت سال جاری برنامه های ویژه ای به منظور معرفی کردن هرچه بیشتر استان فرهنگی کردستان برگزار می شود.

وی افزود: نشان دادن ارادت ویژه مردم کردستان به ساحت پاک ائمه اطهار (س)، اتحاد بیشتر بین شیعه و سنی و ترویج فرهنگ رضوی از اولویت های اهتزاز پرچم امام رضا (ع) است.

معاون فرهنگی دفتر نماینده ولی فقیه در کردستان بیان کرد: استان کردستان بعد از مشهد، قم و شیراز با ورود پرچم مقدس امام رضا (ع) به چهارمین استان معنوی ایران اسلامی تبدیل می شود.

حجت الاسلام فرضی یادآور شد: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته پرچم امام رضا (ع) ابتدا به مسجد جامع سنندج انتقال داده می شود و بعد از زیارت زائران و شفای عاشقان حرم رضوی به مقبره هاجر خاتون انتقال داده می شود.

وی ادامه داد: برگزاری جشن و سرور در حسینیه سنندج به منظور ورود پر خیر و برکت پرچم از دیگر برنامه های اجرایی است.

معاون فرهنگی دفتر نماینده ولی فقیه در کردستان اظهار داشت: نیاز است فرهنگ رضوی به نسل های جوان انتقال داده شود تا هجمه های فرهنگی دشمنان جلوگیری شود.

حجت الاسلام فرضی گفت: انتظار می رود با حضور پرچم مقدس آستان قدس رضوی در استان کردستان شاهد حال و هوایی معنوی باشیم.

کد مطلب 1698763

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