کردستان چهارمین استان معنوی کشور می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی فرضی شامگاه دوشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان کردستان اظهار داشت: در دهه کرامت سال جاری برنامه های ویژه ای به منظور معرفی کردن هرچه بیشتر استان فرهنگی کردستان برگزار می شود.

وی افزود: نشان دادن ارادت ویژه مردم کردستان به ساحت پاک ائمه اطهار (س)، اتحاد بیشتر بین شیعه و سنی و ترویج فرهنگ رضوی از اولویت های اهتزاز پرچم امام رضا (ع) است.

معاون فرهنگی دفتر نماینده ولی فقیه در کردستان بیان کرد: استان کردستان بعد از مشهد، قم و شیراز با ورود پرچم مقدس امام رضا (ع) به چهارمین استان معنوی ایران اسلامی تبدیل می شود.

حجت الاسلام فرضی یادآور شد: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته پرچم امام رضا (ع) ابتدا به مسجد جامع سنندج انتقال داده می شود و بعد از زیارت زائران و شفای عاشقان حرم رضوی به مقبره هاجر خاتون انتقال داده می شود.

وی ادامه داد: برگزاری جشن و سرور در حسینیه سنندج به منظور ورود پر خیر و برکت پرچم از دیگر برنامه های اجرایی است.

معاون فرهنگی دفتر نماینده ولی فقیه در کردستان اظهار داشت: نیاز است فرهنگ رضوی به نسل های جوان انتقال داده شود تا هجمه های فرهنگی دشمنان جلوگیری شود.

حجت الاسلام فرضی گفت: انتظار می رود با حضور پرچم مقدس آستان قدس رضوی در استان کردستان شاهد حال و هوایی معنوی باشیم.