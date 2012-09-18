  1. بین الملل
۲۸ شهریور ۱۳۹۱، ۹:۵۱

فوکوس نیوز:

پلیس باکو 30 نفر از معترضین به فیلم توهین آمیز را دستگیر کرد

پلیس باکو 30 نفر از معترضین به فیلم توهین آمیز را دستگیر کرد

پلیس آذربایجان 30 نفر از معترضین به پخش فیلم توهین به پیامبر را در شهر باکو بازداشت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فوکوس نیوز، در حالی که تظاهر کنندگان به سوی سفارت آمریکا در باکو حرکت می کردند پلیس وارد عمل شده و 30 نفر از معترضان را باز داشت کرد.

صدها نفر در شهر باکو در اعتراض به فیلم توهین آمیز تظاهرات کرده و شعار "الله اکبر" سر دادند.

پلیس باکو اعلام کرده که این تظاهرات بدون مجوز لازم بوده است.

پلیس برای مقابله با معترضان اقدام به استفاده از باتوم کرد که بر اثر این خشونتها چند نفر دیگر نیز مجروح شدند.

اوایل روز دوشنبه نیز سفارت آمریکا به شهروندان این کشور درباره تردد در باکو هشدار داده بود.

کد مطلب 1698764

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