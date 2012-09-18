دهه کرامت بین المللی شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری غروب دوشنبه در دیدار اعضای ستاد گرامیداشت دهه کرامت، ضمن تبریک میلاد حضرت معصومه(س) تأکید کرد که همه باید برای احیای فرهنگ اهل بیت(ع) قدم بردارند و در این راه آن چه را که در توان دارند در طبق اخلاص بگذارند ستودنی است.



وی اضافه کرد: از فرد یا گروهی که این ایام را به عنوان دهه کرامت برگزید و این فرهنگ را در کشور ما نهادینه کرد جای تقدیر دارد و خیر و برکات این حرکت قطعاً به ایشان خواهد رسید.



ظرفیت اهل بیت(ع) پایان ناپذیر است



نماینده مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه ظرفیت اهل بیت(ع) یک ظرفیت پایان ناپذیر است، گفت: گاهی ما مانند ماهی که در آب است و قدر آب را نمی‌داند، ابعاد حقیقت و ظرفیت اهل بیت(ع) را درک نمی کنیم و این ظرفیت بزرگ را درست نمی‌شناسیم.



وی با تاکید بر اینکه کلام مولا علی(ع) در وصف شیعه بسیار والا است، اضافه کرد: اهل بیت(ع) از شیعیان انتظار و توقع خاصی دارند.



آیت الله حسینی بوشهری ادامه داد: در این جهانی که ما در آن زندگی می کنیم شاهدیم که دنیای کفر، زشتی، پلشتی و بداخلاقی به خود جرأت می‌دهد به ساحت پیامبر اعظم(ص) توهین کند و به خیال باطل خود فکر می‌کند می‌تواند حریم پیامبر را بشکند اما تجربه نشان داده است که وقتی دشمن خیزی را برای توهین و برخورد با مقدسات اسلامی برداشته است ضربه جبران ناپذیری خورده است و قطعا کارگردان و حامیان این فیلم سخیف ضربات جبران ناپذیری خواهند خورد.



وی در ادامه گفت: تنها فعالیت های دهه کرامت به داخل کشور محدود نشود بلکه دهه کرامت باید بین المللی شود و اگر فرهنگ اهل بیت(ع) را در دنیا ارائه دهیم رسالت خود را به خوبی انجام داده ایم.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به فعالیت‌های تخریبی دشمنان از طریق ماهواره، سایت ها و فناوری ها را جهت ایجاد اسلام هراسی، شیعه هراسی و ایران هراسی در دنیا عنوان کرد و گفت: اگر ما فرهنگ اهل بیت(ع) را در دنیا در مقابل توطئه های کینه توزانه و پوچ و عداوت آمیز ارائه دهیم تمامی نقشه های دشمن را بر هم خواهیم زد.



وی در ادامه به حدیثی از امام رضا(ع) مبنی بر اینکه خدا رحمت کند انسانی را که احیا گر مطلب اهل بیت(ع) باشد و ابعاد و اهداف آن را تبیین کند اشاره کرد و بیان داشت: طلاب گرانقدر باید ضمن یادگیری فرهنگ اهل بیت(ع) باید آن را در سطح گستره تر و بین المللی نشر دهند.



مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور اضافه کرد: شما دوستان اعضای ستاد گرامیداشت دهه کرامت به دلیل توفیق بزرگی که در راستای ترویج فرهنگ اهل بیت(ع) نصیب تان شده است باید همواره خدا را شاکر باشید.



نقش مهم رسانه ها در معرفی دهه کرامت



آیت الله حسینی بوشهری در پایان نقش رسانه‌ها و صدا وسیما را در معرفی دهه کرامت مهم ارزیابی کرد و گفت: رسانه‌ها و تمام شبکه‌های صداو سیما همچون زمانی که اجلاس جنبش عدم تعهد برگزار و پوشش رسانه‌ای خوبی صورت گرفت بسیج شوند و به معرفی ابعاد مهم این دهه بپردازند.



همچنین در این دیدار حجت الاسلام حمیدرضا ارباب سلیمانی دبیر ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور و دبیر ستاد گرامیداشت دهه کرامت گزارش مختصری از فعالیت های ستاد دهه کرامت ارائه داد.



وی گفت: این ستاد از سال 1387 کار خود را آغاز کرد که در آن 27 دستگاه و نهاد مختلف با هم افزایی و همکاری مناسب در راستای رسیدن به اهداف مد نظر مشارکت دارند.

