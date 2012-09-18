معاون اول رئیس جمهور تقاطع غیرهمسطح امام علی (ع) تبریز را افتتاح کرد

به گزارش خبرنگار مهر ، علی رحیمی در این سفر خود ابتدا پروژه تقاطع غیر همسطح امام علی(ع) را در ورودی شرقی تبریز افتتاح کرد.

این پروژه به عنوان یکی از بزرگترین پروژه های شهرداری تبریز از سال 86 آغاز شده بود که پس از صرف 500 میلیارد ریال اتوبان شهید کسایی را به اتوبان پاسداران متصل و ترافیک خروجی شهر تبریز در منطقه دروازه تهران به خلعت پوشان را روان تر کرد.

این پروژه شامل هشت دهنه پل ، 12 کیلومتر راه دسترسی بود که توسط قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء در وسعت 40 هکتار اجرا شد.

در این سفر یک روزه وزیران راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، کشاورزی و رییس کمیسیون اقتصادی، معاون امور قانون اساسی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و رئیس جمعیت هلال احمر کشور معاون اول رئیس جمهوری را همراهی می کنند.