معاون عمرانی استانداری همدان از مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون عمرانی استاندار همدان با سفر به آذربایجان شرقی از روند بازسازی 9 روستای آسیب دیده که بازسازی آنها به استان همدان واگذار شده بازدید کرد.

خسرو سامری پس از این دیدار گفت: از 15 روز پیش به طور جدی کار بازسازی 9 روستای اطراف شهرستان اهر توسط استان همدان آغاز شده و مقرر شده در این روستاها یک هزار و 250 تا یک هزار و 500 واحد مسکونی ساخته شود.

وی ادامه داد: 20 دستگاه خودرو سنگین ادارات استان و 20 دستگاه خودرو سنگین متعلق به بنیاد مسکن و 15 اکیپ پیمانکاری به همراه 58 نفر از پرسنل ادارات استان در این روستاها در حال فعالیت هستند.

معاون عمرانی استاندار افزود: عملیات آواربرداری در این روستاها تمام شده و در 9 روستا کار اجرای فونداسیون، نصب اسکلت و اجرای سقف در حال انجام است و تا این لحظه پرونده 572 واحد مسکونی برای دریافت تسهیلات آماده شده است.

سامری اضافه کرد: قرار داد ساخت و تهیه اسکلت پیچ و مهره ای 500 اسکلت در همدان انجام شده و در حال ساخت است و 100 اسکلت نیز از تهران تهیه و عملیات نصب توسط پیمانکاران با نظارت بنیاد مسکن همدان در حال انجام است.

پروژه های مهر ماندگار در استان همدان توسعه پایدار ایجاد می کند

مدیر کل دفتر فنی استانداری همدان توسعه پایدار در استان همدان را حاصل پروژه های مهر ماندگار ارزیابی و بر اجرای دقیق این پروژه ها برای دستیابی به توسعه پایدار تاکید کرد.

عزیز یوسفی با بیان اینکه پروژه های مهر ماندگار گسترش و توسعه زیرساخت های استان همدان را به دنبال دارد، گفت: پروژه های مهر ماندگار استان شامل 32 پروژه از پروژه های کلان در بخش های راه و راه آهن، آب و فاضلاب، بهداشت و درمان، ورزشی، گردشگری و سایر بخش هاست که با اجرای آنها شاهد جهش مشهودی در این حوزه ها خواهیم بود.

وی با تاکید بر استفاده از حداکثر توان فنی و اجرایی دستگاه های اجرایی پروژه های مذکور برای اجرا و اتمام پروژه ها در مهلت مقرر، ادامه داد: چنانچه تامین اعتبارات مربوطه از محلی غیر از اعتبارات پروژه های عمرانی مصوب و به موقع صورت پذیرد، سرعت کارها بیشتر خواهد بود.

یوسفی گفت: باید در خصوص رفع مشکلات سرمایه گذاران بخش خصوصی در زمینه های مختلف از جمله دریافت تسهیلات، مساعدتهای انجام شود.

وی اضافه کرد: این اقدام ضمن افزایش اطمینان سرمایه گذاران بخش خصوصی باعث ترغیب جامعه مشاورین و پیمانکاران برای اجرای پروژه های دولتی شده و باعث افزایش سرعت اجرای پروژه های عمرانی در استان خواهد شد.