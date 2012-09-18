به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمد سالار در دیدار اعضای شورای هماهنگی جشنهای مردمی رضوی با حجتالاسلام سیدمحمد سعیدی، امام جمعه قم اظهار کرد: بیش از 70 نمایندگی فرهنگی در خارج از کشور از سوی مجمع جهانی اهل بیت(ع) مشغول به فعالیت هستند و در 120 کشور جهان نیز بیش از 600 نفر عضو مجمع جهانی اهل بیت(ع) بوده و سه هزار مبلغ نیز زیر پوشش برنامههای این مرکز قرار دارند.
وی با بیان اینکه بیش از 700 بسته فرهنگی شامل کتاب، محصولات نرمافزاری و بروشورهای مختلف نیز در رابطه با سیره امام رضا(ع) تهیه شده و در اختیار نمایندگیهای خارج از کشور قرار خواهد گرفت، گفت: امیدواریم در این رابطه فعالیت بیشتری صورت گرفته و بتوانیم ترجمهای از این بستهها را در اختیار ساکنان دیگر کشورها قرار دهیم.
وی ادامه داد: در رابطه با سیره امام رضا(ع) نیز ترجمهای از آن به پنج زبان زنده دنیا تهیه شده و در اختیار علاقهمندان قرار میگیرد، ضمن اینکه ترجمه سیره حضرت معصومه(س) در دستور کار قرار دارد.
سالار از تشکیل کمیته شناسایی خادمان رضوی در سطح بینالمللی خبر داد و افزود: با برگزاری یک جشنواره در مشهد مقدس، بیش از 40 نفر از خادمان رضوی از آذربایجان، نیوزیلند، آلمان، استرالیا و فلسطین مورد قدردانی قرار خواهند گرفت.
معاون امور بینالملل مجمع جهانی اهل بیت(ع) ادامه داد: تقویت وبسایتهایی که درباره امام رضا(ع) فعالیت میکنند نیز از دیگر فعالیتهایی است که توسط این مرکز صورت میگیرد و هدف از این کار جذب مخاطبان خارجی است.
وی با بیان اینکه دستگاههایی که زیر نظر دفتر مقام معظم رهبری فعالیت میکنند اقدامات فراوانی در رابطه با ساکنان دیگر کشورها انجام دادهاند، گفت: هماهنگی با این مراکز نیز در دستور کار قرار داشته و امیدواریم بتوانیم مجموعهای از فعالیتهایی را که مورد رضایت خداوند و امام هشتم(ع) باشد، ارایه دهیم.
بر اساس این گزارش، افتتاحیه رسمی جشنهای دهه کرامت، جشواره کریمه اهل بیت(س) و جشنواره بینالمللی امام رضا(ع) صبح سه شنبه، 28 شهریور در حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار میشود.
گفتنی است؛ بیش از 27 دستگاه و نهاد عضو شورای هماهنگی جشنهای رضوی که به عنوان مسئول برنامههای جشنهای مردمی دهه کرامت، این مراسم را برنامهریزی، هدایت و ساماندهی میکند و در راستای هر چه باشکوه تر برگزار شدن این جشنها به صورت مستمر با حضور نمایندگان دستگاههای عضو شورا تشکیل جلسه میدهد.
اول تا یازدهم ذیالقعده (مشتمل بر اول ذیالقعده، ولادت حضرت فاطمه معصومه(س)، ششم ذیالقعده، روز بزرگداشت حضرت شاهچراغ(ع) و یازدهم ذیالقعده، سالروز ولادت امام رضا(ع)) که به نام «دهه کرامت» نامگذاری شده و بهانهای برای نشان دادن ارادت، ذوق و استعداد ایرانی برای پرواز با بال اندیشههای معنوی و روحانی به سوی خوبیها است.
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