به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای ووشو قهرمانی رده های سنی جهان از روز پنجشنبه در ماکائو آغاز می شود و جلسه هیات رئیسه فدراسیون جهانی یک روز قبل از این مسابقات برگزار می شود.

در این جلسه نحوه برگزاری مسابقات جهانی سال 2013 ، بررسی شرایط مالزی میزبان این رقابتها مورد بررسی قرار خواهد گرفت. تشریح آخرین شرایط ورود ووشو به المپیک و فعالیت های صورت گرفته از سوی فدراسیون جهانی موضوع دیگر مورد بحث در این جلسه است.

در همین رابطه مهدی علی نژاد رئیس فدراسیون کشورمان که در مورد شرایط سایر رشته هایی که قصد وورد به المپیک دارند و فعالیت های که در این زمینه صورت گرفته سخنرانی خواهد کرد.

ووشو یکی از هشت رشته ای است که شانس حضور در المپیک را دارد. رقابتهای ووشو قهرمانی رده های سنی جهان از روز پنجشنبه به مدت چهار روز در ماکائو برگزار خواهد شد.