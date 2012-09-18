سال تحصیلی موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع) آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم آغاز سال تحصیلی جدید مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) شامگاه دوشنبه با سخنرانی آیت‌الله حسینی‌بوشهری مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور در سالن اجتماعات این مؤسسه برگزار شد.



در این مراسم آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری با بیان اینکه حوزه امروز تفاوت‌های فراوان با حوزه گذشته دارد، بیان داشت: طلاب باید یک اصل مهم را در نظر داشته باشند و آن اصل این است که در کنار رشد کمّی حوزه از نظر تعداد رشته‌ها باید ویژگی‌های منحصربفرد حوزه و حوزویان را در کنار این رشد حفظ کنیم.



همچنین در این مراسم رئیس موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع) با اشاره به اینکه این موسسه در سال 1380 در رشته تاریخ اسلام سطح 2 کار خود را شروع کرد گفت: در 2 سال قبل این مرکز با کسب مجوز تبدیل به موسسه شد که در واقع موسسه یک دانشگاه جامع است اما مرکز تنها یک رشته تخصصی را ارائه می دهد.



حجت‌الاسلام حسین رحیمیان اضافه کرد: با تبدیل این مرکز به موسسه اکنون 10 رشته در سطح های 3 و 4 در این موسسه دایر است و درصدد اضافه کردن چند رشته دیگر نیز هستیم که مقدمات این کار انجام شده و در حال پیگیری است.



وی در ادامه تعداد طلاب ورودی امسال به موسسه را 130 نفر عنوان کرد و گفت: در مجموع در این موسسه 403 نفر مشغول کسب علم و فضیلت هستند.



رئیس موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع) در ادامه سخنان خود به بخشی از مشکلات موجود طلاب این موسسه اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از مشکلاتی که طلاب این موسسه دارند این است که اگر مجوز سطح 3 رشته ای را به ما داده اند برای سطح 4 آن مجوز نداده اند.



رحیمیان افزود: انگار برای همین مقدار مجوزی که به ما داده اند نیز اعتباری قائل نیستند و دانش پژوهان این موسسه باید رساله خود را از شورای عالی حوزه علمیه بگیرند و در آنجا نیز از آن دفاع کنند که البته امیدواریم با مساعدت مدیریت جدید حوزه های علمیه این مشکلات ما حل شود.



وی در پایان سخنان خود خطاب به طلاب مشغول به تحصیل در موسسه گفت: ما همت خود را به کار گرفته ایم و مقدورات را در حد توان آماده کرده ایم و در شرایطی که در گذشته این امکانات وجود نداشته است بر طلاب لازم است علی‌رغم مشکلات پیش روی از این داده ها و داشته ها نهایت استفاده را در جهت رسیدن به هدف نهایی داشته باشند.



پیش از سخنان رئیس موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع) معاونین آموزشی و پژوهشی این موسسه نیز گزارش مختصری از حوزه فعالیت خود ارائه نمودند.