  1. استانها
  2. کردستان
۲۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۲:۲۲

فراخوان جشنواره بین المللی امام رضا (ع) در بیجار اعلام شد

فراخوان جشنواره بین المللی امام رضا (ع) در بیجار اعلام شد

بیجار - خبرگزاری مهر: فراخوان جشنواره بین المللی امام رضا (ع) در بخش های پژوهشی، فرهنگی، سینمایی، هنری، دانشگاهی و کودک و نوجوان در بیجار اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این همایش در بخش های مختلفی از جمله پژوهشی، فرهنگی، سینمایی، مطبوعاتی و دیجیتالی، برنامه های دانشگاهی، هنری و برنامه های کودک و نوجوان برگزار می شود.

بر اساس این گزارش این همایش در بخش پژوهشی با موضوعات انتظار و مهدویت در آموزه های رضوی و میراث تفسیری امام رضا (ع) و در بخش فرهنگی با برنامه های شعر رضوی به زبان آذری و مشاعره رضوی برگزار می شود.

همچنین در بخش سینمایی با برنامه های دوسالانه فیلم کوتاه، نماهنگ رضوی و در بخش دیجیتال با برنامه های جشنواره رسانه های دیجیتال، وبلاگ نویسی رضوی و برنامه های دانشگاهی و هنری دیگر برگزار می شود.

گفتنی است علاقه مندان می توانند در هر یک از بخش های یاد شده از طریق وبگاه شمس توس به نشانیwww.shamstoos.ir  و یا از طریق پیام کوتاه به شماره 30007888 ثبت نام کنند.

کردستان در این بخش میزان جشنواره شعر رضوی است که از چندی قبل دبیرخانه آن در سنندج تشکیل شده و فعالیت های خود را آغاز کرده است.

کد مطلب 1698777

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها