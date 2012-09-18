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۲۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۰:۰۷

آیت الله اسلامی:

پرداخت زکات روزی کشاورزان را بیشتر می کند

پرداخت زکات روزی کشاورزان را بیشتر می کند

قزوین- خبرگزاری مهر: نماینده مردم استان قزوین در مجلس خبرگان رهبری گفت: پرداخت زکات توسط کشاورزان موجب افزایش روزی و برکت در کشاورزی و جلب رضایت الهی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جشنواره ملی انگور استان قزوین عصر دوشنبه در مجتمع فرهنگی امام علی شهر تاکستان برگزار شد.  
 
آیت الله علی اسلامی در این جشنواره گفت: در قرآن 10 آیه در خصوص انگور نازل شده و این محصول هم مواد غذایی است و هم به عنوان میوه، خورشت، طعام و بهترین شیرینی می تواند مورد استفاده عموم مردم قرار گیرد.
 
وی با اشاره به موقعیت کشاورزی تاکستان اظهارداشت: اقتصاد اصلی مردم این شهرستان کشاورزی و تولید انگور است و با برنامه ریزی مناسب می توان صادرات این محصول را افزایش داد.
 
افزایش کیفی محصول انگور
 
آیت الله اسلامی بیان کرد: باید کیفیت محصول انگور را بالا ببریم و برای این کار داربستی کردن باغات انگور و اجرای آبیاری
تحت فشار و ساخت جاده بین مزارع می تواند در کاهش هزینه ها و اقتصادی شدن فعالیتها موثر باشد.
 
پرداخت زکات موجب افزایش روزی می شود
 
نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری اظهارداشت: پرداخت زکات برای کشاورزان واجب است و با عمل به احکام دینی خداوند به مال و زندگی انسان برکت می دهد و رزق و روزی را بیشتر می کند.
 
آیت الله اسلامی اظهارداشت: امیدواریم طرح های داربستی کردن انگور و استفاده از روشهای نوین با سرعت بیشتری در تاکستان اجرا شود تا شاهد کیفی شدن فعالیتهای کشاورزی و سودآور تر شدن آن باشیم.
 
وی از پیگیری استاندار و رئیس سازمان جهاد کشاورزی در ساخت جاده بین مزارع تقدیر کرد. 

 
کد مطلب 1698778

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