پیشرفت های ایران متعلق به تمام شیعیان است

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمد علی مسعودی شامگاه دوشنبه در دیدار با استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به بازدید هیأت عراقی از چند واحد صنعتی در تبریز تصریح کرد: تلاش بخش خصوصی در مسیر پیشرفت های اقتصادی و صنعتی ایران را مشاهده کردیم و دیدیم که چگونه دولت جمهوری اسلامی مثل پدری از کارخانه های و واحدهای تولیدی بخش خصوصی مراقبت می کند.



وی تمایل خود را برای تاسیس برخی کارخانه های تولیدی آذربایجان شرقی در مناطق جنوب عراق به ویژه استان بابل اعلام و از استاندار آذربایجان شرقی و بخش خصوصی این استان برای حضور در نمایشگاه صنعتی بابل دعوت کرد.



استاندار بابل عراق با تشریح موقعیت جغرافیایی و پیشینه تاریخی این استان گفت: استان بابل یک استان علمی و فرهنگی است که علمای بزرگی چون علامه حلی از این استان برخاسته اند و حوزه علمیه شیعیان حدود 200 سال در شهر حله مرکز این استان قرار داشته است.



مسعودی با بیان این که امروز عراق وضعیت بسیار بهتری دارد تاکید کرد: ما آماده ایم روابط خود را با ایران گسترش دهیم و در این راستا علاقمندیم از توانمندی های آذربایجان شرقی در مسیر رشد و توسعه بهره بگیریم.



هیئتی اقتصادی از استان بابل عراق که برای شرکت در نمایشگاه صنعتی کرمانشاه به ایران سفر کرده است، دیروز برای بازدید از واحدهای صنعتی آذربایجان شرقی به تبریز وارد شد و از برخی واحدهای صنعتی این شهر بازدید کرد.



این هیئت همچنین قرار است امروز سه شنبه علاوه بر بازدید از منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس با فعالان بخش خصوصی استان نیز در اتاق بازرگانی تبریز جلسه مشترکی برگزار کند.



استان بابل یکی از 18 استان کشور عراق است که 5600 کیلومتر مربع مساحت و یک میلیون و 900 هزار نفر جمعیت دارد.



مرکز استان بابل شهر تاریخی حله است که در 90 کیلومتری بغداد و بر سر راه بغداد به نجف واقع شده است.

حله از اوایل قرن ششم تا قرن دهم، مرکز علم و اجتهاد و مهد حوزه علمیه شیعه بود و علمای بزرگی از این استان به جهان اسلام معرفی شده اند.