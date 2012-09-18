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۲۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۲:۲۲

مجردی:

اسامی 260 واحد صنفی در کردستان پایش شد

اسامی 260 واحد صنفی در کردستان پایش شد

سنندج - خبرگزاری مهر: رئیس جهاد دانشگاهی استان کردستان گفت: بر اساس مصوبات شورای فرهنگ عمومی استان کردستان 260 واحد صنفی پایش اسمی شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا مجردی شامگاه دوشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان کردستان اظهار داشت: در کردستان بر سر در 166 واحد صنفی نام های فارسی، هشت درصد نام های کردی، کمتر از یک درصد نام های نامشخص و 70 درصد نام های خارجی نصب شده است.

وی افزود: متاسفانه این نشان از یک تهاجم فرهنگی است که بر فرهنگ نام گذاری ورود پیدا کرده و نیازمند یک بازنگری جدی است.

رئیس جهاد دانشگاهی کردستان با اشاره به اینکه در سال جاری تاکید بر حمایت از سرمایه داخلی است، بیان کرد: نیاز است است که تولیدات داخلی با برند و نام ایرانی عرضه شوند.

مجردی یادآور شد: نیاز است با فرهنگ سازی مناسب نام های خارجی چه برای فرزندان و چه برای اصناف از فرهنگ ایرانی اسلامی حذف شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد: در حال حاضر جهاد دانشگاهی در سراسر ایران از توانمندی های بالایی برخوردار است و می تواند در اکثر عرصه ها به موفقیت های مناسبی دست پیدا کند.

رئیس جهاد دانشگاهی کردستان گفت: پیشرفت و دستیابی به اهداف اصلی جهاد دانشگاهی در گرو همکاری و ورود جوانان به این عرصه است و انتظار می رود در آینده نزدیک شاهد درخشش هر چه بیشتر این نهاد انقلابی باشیم.

کد مطلب 1698785

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