اسامی 260 واحد صنفی در کردستان پایش شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا مجردی شامگاه دوشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان کردستان اظهار داشت: در کردستان بر سر در 166 واحد صنفی نام های فارسی، هشت درصد نام های کردی، کمتر از یک درصد نام های نامشخص و 70 درصد نام های خارجی نصب شده است.

وی افزود: متاسفانه این نشان از یک تهاجم فرهنگی است که بر فرهنگ نام گذاری ورود پیدا کرده و نیازمند یک بازنگری جدی است.

رئیس جهاد دانشگاهی کردستان با اشاره به اینکه در سال جاری تاکید بر حمایت از سرمایه داخلی است، بیان کرد: نیاز است است که تولیدات داخلی با برند و نام ایرانی عرضه شوند.

مجردی یادآور شد: نیاز است با فرهنگ سازی مناسب نام های خارجی چه برای فرزندان و چه برای اصناف از فرهنگ ایرانی اسلامی حذف شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد: در حال حاضر جهاد دانشگاهی در سراسر ایران از توانمندی های بالایی برخوردار است و می تواند در اکثر عرصه ها به موفقیت های مناسبی دست پیدا کند.

رئیس جهاد دانشگاهی کردستان گفت: پیشرفت و دستیابی به اهداف اصلی جهاد دانشگاهی در گرو همکاری و ورود جوانان به این عرصه است و انتظار می رود در آینده نزدیک شاهد درخشش هر چه بیشتر این نهاد انقلابی باشیم.