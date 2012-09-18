جزئیات پیشنهاد ایران برای حل بحران سوریه در قاهره اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر صالحی روز دوشنبه در قاهره، اعلام توقف درگیری و خشونت به طور همزمان توسط طرفین، تاکید بر ضرورت حل مسالمت آمیز بحران بدون دخالت خارجی، توقف هرگونه حمایت‌های مالی، نظامی و آموزشی از گروه‌های مسلح، آغاز گفتگو میان دولت سوریه و معارضه، تشکیل کمیته آشتی ملی با مشارکت همه جریانات و گروه‌ها، اعزام ناظران از چهار کشور جهت نظارت بر روند توقف خشونت و انجام گفتگوها، تاکید بر لزوم حفظ یکپارچگی، وحدت ملی و وحدت ارضی سوریه و کمک به روند انجام اصلاحات ریشه‌ای و تحقق رویکرد مردمسالاری و دموکراتیک با محوریت سوری – سوری را جهت بحث و بررسی به نشست قاهره پیشنهاد کرد.



وی همچنین با اشاره به اینکه «رنج و درد ملت سوریه به ویژه تحریم‌ها و مجازات‌های اقتصادی ایجاب می‌کند تا کشورهای اسلامی از جمله چهار قدرت مطرح منطقه حاضر در این نشست، تلاش‌های خود را برای ارسال کمک‌های اقتصادی و انسان‌دوستانه تقویت و منسجم کنند»، تشکیل کمیته‌ای برای رفع آلام ملت سوریه را برای تحقق این امر پیشنهاد کرد.



وی با تاکید بر این‌که «سرنوشت مردم سوریه باید به دست خود آن‌ها و در چارچوب حفظ تمامیت ارضی، استقلال، حاکمیت و وحدت ملی تعیین شود» اظهار کرد: کشورهای منطقه از طریق به کارگیری کلیه امکانات و ظرفیت‌های موجود و هم‌اندیشی پایدار تحقق این روند را تضمین کنند.



وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران در طول مدت تحولات سوریه، ضمن تاکید بر لزوم انجام اصلاحات بنیادین، با برگزاری نشست مشورتی تهران پیرامون سوریه که با مشارکت 30 کشور برگزار گردید و همچنین با حضور در اجلاس مکه و برگزاری نشست اخیر کشورهای غیرمتعهد در تهران، راهکارهای اجرایی و عملیاتی برای توقف خشونت‌ها از جانب طرفین و شروع مذاکره بین دولت سوریه و معارضه ارائه داده است.



وی با تاکید بر نگرانی اکثر کشورهای منطقه نسبت به تبعات حضور مسلحانه جریانات افراطی بر امنیت و ثبات منطقه، گفت: ما معتقدیم به بن‌بست رسیدن راه حل‌های سیاسی می‌تواند زمینه‌ساز فتنه به اشکال مختلف و سرایت آن به کشورهای همجوار و کل منطقه باشد.



وی افزود: متاسفانه اغلب کشورهای غربی با اولویت دادن به مصالح رژیم صهیونیستی چشم خود را بر واقعیت‌های منطقه بسته و سردرگم از درک واقعیت و رسالت قیام‌های ملت‌های منطقه، با حمایت همه‌جانبه مالی و نظامی از گروه‌های مسلح ناشناخته، مانع تحقق و انجام اصلاحات واقعی در سوریه و منطقه هستند.



وزیر امور خارجه کشورمان همچنین با اشاره به ظرفیت خوب جنبش عدم تعهد برای ایفای نقش موثر در تحولات منطقه و جهان پس از برگزاری نشست سران غیرمتعهد در تهران، حضور جمهوری اسلامی ایران و مصر از تروئیکای نم در نشست قاهره را مفید خواند و خواستار اضافه شدن ونزوئلا به عنوان عضو تروئیکای جنبش عدم تعهد و عراق به عنوان رییس دوره ای اتحادیه عرب به جمع حاضر، برای به ثمر رسیدن روند سازنده موجود شد.



وی با اشاره به ضرورت تداوم رایزنی حاضرین در نشست قاهره با جریانات و گروه‌های فعال در سوریه، افزود: این رایزنی‌ها می‌تواند افق جدیدی نه تنها برای تحولات سوریه بلکه برای بحران‌های جاری و آینده باز کند و از این زاویه جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تا میزبان دور بعدی این نشست در تهران باشد.



وی در ابتدای سخنان خود از تلاش‌های دولت مصر برای برگزاری نشست چهارجانبه و همچنین نشست معاونین وزیر قدردانی کرد و آن را نشانه نضج گرفتن حاکمیت خرد جمعی در منطقه دانست.