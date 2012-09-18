جزئیات نشست قاهره درباره سوریه بدون حضور عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر،، کمیته 4جانبه برای حل بحران سوریه شب گذشته در قاهره نشست برگزار کرد. این نشست بدون حضور نماینده عربستان سعودی و با مشارکت عالی اکبر صالحی، احمد داود اوغلو و محمد کامل عمرو وزیران خارجه ایران، ترکیه و مصر برگزار شد.

بنا بر اعلام الجزیره، این نشست بدون نتیجه ملموسی پایان یافت و قرار شد اعضای کمیته 4جانبه هفته آینده در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با یکدیگر دیدار کنند.

وزیران 3 کشور مذکور پس از نشست در یک کنفرانس خبری کوتاه اعلام کردند: برای سخن گفتن درباره راه حل های بحران سوریه هنوز زود است.

محمد کامل عمرو در این رابطه اظهار داشت: راه های حل بحران سوریه را مورد بحث و بررسی قرار دادیم و توافق کردیم رایزنی ها ادامه داشته باشد و در حال حاضر برای اینکه از راه حل های کاربردی سخن بگوییم زود است.

احمد داود اوغلو نیز اظهار داشت: نمی توان در آغاز نشست کمیته 4جانبه راهکار فوری برای حل بحران سوریه ارائه کرد.

وی افزود: مهم این است که معتقدیم راه حل بحران سوریه باید منطقه ای باشد و لذا به رایزنی ها ادامه خواهیم داد. ما درباره برخی اصول به توافق رسیدیم و بالطبع اختلاف نظری نیز با یکدیگر داریم.

وزارت خارجه مصر پیش از این اعلام کرده بود کمیته 4جانبه درباره برخی اصول به توافق خواهد رسید که توقف فوری خشونت ها در سوریه، حفظ وحدت و حاکمیت این کشور، مخالفت با دخالت نظامی خارجی در سوریه، از سرگیری روند سیاسی با مشارکت تمامی طیف های مختلف سوریه مهمترین آنها محسوب می شود.

در همین حال علی اکبر صالحی اظهار داشت: انتظار یافتن راه حل سریع در این نشست غیرواقعی است. ما باید در این رابطه صبور باشیم و تاکید می کنم که اشتراکات ما درباره بحران سوریه بیش از اختلافاتمان است.

وی با بیان این مطلب افزود: در این نشست بر ضرورت راه حل مسالمت آمیز برای حل بحران سوریه به ویژه از سوی کشورهای تاثیرگذار منطقه تاکید شد.

صالحی در ادامه گفت که موضع ایران در قبال بحران سوریه این بوده است که دولت سوریه باید پاسخگوی خواسته های ملت سوریه باشد اما راه حل بحران این کشور نباید از خارج تحمیل شود.