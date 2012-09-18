حزب اسلامی گلبدین حکمتیار مسئولیت حمله انتحاری در کابل را پذیرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، "هارون زرقون" در یک پست الکترونیکی به آسوشیتد پرس اعلام کرد که اعضای این گروه به نشانه انتقام به خاطر پخش فیلم موهن آمریکایی، یک حمله انتحاری را در نزدیکی فرودگاه کابل انجام دادند و باعث کشته شدن 9 تبعه خارجی شدند.

وی افزود که این حمله را یک زن 22 ساله به نام فاطیما انجام داده است.

به نوشته شینهوا، پلیس افغانستان اعلام کرد که صبح امروز سه شنبه یک انفجار انتحاری در جاده فرودگاه کابل پایتخت افغانستان روی داد و احتمال افزایش تلفات وجود دارد.

یک بمب گذار انتحاری مینی بوس حامل اتباع خارجی را هدف قرار داد که از فرودگاه کابل به سمت هتل کابل در حرکت بودند.

این انفجار ساعت 6:45 دقیقه صبح روی داد و 9 تبعه خارجی در نزدیکی ساختمان سرویس اطلاعات افغانستان کشته شدند و پیش از اعلام این خبر، هیچ فرد یا گروهی مسئولیت آن را برعهده نگرفته بود.

پخش فیلم موهن آمریکایی علیه ساحت نورانی پیامبر اکرم (ص) سبب شده تا مردم مسلمان کشورهای مختلف جهان اسلام تظاهراتی را در اعتراض به این اقدام هتاکانه ایالات متحده برگزار کرده و حتی سفارت آمریکا را در برخی از این کشورها تسخیر کنند.

در پی انتشار فیلم موهن به پیامبر اسلام (ص) موجی از خشم مسلمانان منطقه و جهان را فراگرفته است و در لیبی خشم مسلمان سبب کشته شدن سفیر آمریکا در این کشور و سه دیپلمات دیگر در بنغازی شد.