  1. ورزش
۲۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۰:۴۷

مورینیو:

مرا به دلیل نتایج ضعیف رئال مادرید سرزنش کنید

مرا به دلیل نتایج ضعیف رئال مادرید سرزنش کنید

سرمربی تیم فوتبال رئال مادرید در آستانه دیدار با منچسترسیتی در مرحله گروهی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا گفت اوست که باید به دلیل نتایج ضعیف تیم سرزنش شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال رئال مادرید روز شنبه در چارچوب رقابت های لالیگا با نتیجه یک بر صفر مقابل سویا تن به شکست داد و در جایگاه یازدهم جدول رده بندی قرار گرفت.

"خوزه مورینیو" اظهار داشت: من مسئول این شروع بسیار بد هستم. من قادر نبوده ام یک گروه منسجم را گرد هم آورم و نتوانسته‌ام به بازیکنان حالی کنم که فوتبال اولویت آنها در زندگی باشد.

سرمربی رئال افزود: اکنون مجبورم تیمی بسازم که تا حد ممکن به تیم فصل گذشته و یا سال پیش از آن نزدیک باشد. در فوتبال فقط امروز و فردا مهم است و نه دیروز و نیز نه جام هایی که برنده شده اید. در تیم های من، اگر ما می بریم حاصل یک کار جمعی است و اگر می بازیم فقط من یکی مسئولم.

کد مطلب 1698797

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