تعطیل کردن وال استریت هدف اصلی جنبش تسخیر است

به گزارش خبرگزاری مهر، از هفته گذشته اعلام شده بود که در اولین سالگرد شکل گیری جنبش تسخیر، بنیانگذاران این جنبش قصد دارند که در روز دوشنبه اقدام به تسخیر مرکز اقتصادی نیویورک کنند.

در همین رابطه روز گذشته خیابان های نیونیورک بویژه منطقه منهتن شاهد حضور مردمی بود که به نظام سرمایه داری و بی عدالتی های موجود در آمریکا اعتراض داشتند.

یاهو نیوز، در گزارشی از بازداشت بیش از 100 معترض به نظام سرمایه داری در منهتن نیویورک در زمان برگزاری تظاهرات خبر داد.

براساس این گزارش، تظاهرات کنندگان قصد داشتند تا وال استریت را تعطیل کنند . آنها برای این کار درنظر داشتند تا با تشکیل یک دیوار انسانی و مسدود کردن راههای ورودی به مرکز بورس نیویورک، این کار را انجام بدهند.

بر همین اساس پلیس نیویورک با اطلاع از این تصمیم معترضین بیش از صدها نفر از نیروهای خود را از ساعات ابتدایی روز دوشنبه در وال استریت مستقر کرد تا اجازه اخلال در فعالیت وال استریت را به معترضین ندهد.

به نوشته این سایت خبری، پلیس نیویورک که برخی از آنها سوار بر اسب بودند از همان ساعات ابتدایی صبح دوشنبه اقدام به بازداشت معترضین کردند و در ساعت 10 صبح یک اتوبوس که افراد داخل آن همه از بازداشت شدگان بودند در نزدیکی بورس وال استریت دیده می شد. پس از آن نیز یک اتوبوس دوکابینه نیز از معترضین بازداشت شده پر شد.

برنامه معترضین به نظام سرمایه داری در سالگرد تشکیل جنبش تسخیر، فقط محدود به راهپیمایی و اشغال وال استریت نبود بلکه درروزهای گذشته اعلام شده بود بنیانگذاران این جنبش قصد برگزاری برنامه های دیگری همچون برگزاری سمینار را دارند.