صادرات 608 هزار تن کالا از گمرکات آذربایجان غربی به خارج از کشور

میرهاشم سید احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر ارزش ریالی کالاهای صادره از گمرکات استان را 214 میلیون دلار اعلام کرد و اظهارداشت: صادرات کالا از استان در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته از نظر وزن و ارزش دلاری به ترتیب 40 درصد و 50 درصد افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه امسال سیمان سهم نخست میزان صادرات آذربایجانغربی را به خود اختصاص داده است افزود: انواع سیمان با 36 میلیون دلار صادرات 16 درصد از سهم کل صادرات استان آذربایجانغربی را به خود اختصاص داده است.
ناظر گمرکات آذربایجان غربی با بیان اینکه پس از سیمان، انواع میوههای خوراکی رتبه دوم را در استان به خود اختصاص دادهاند ادامه داد: میزان صادرات انواع میوههای خوراکی 32 میلیون دلار بود که این کالا نیز سهم 14 درصدی از کل صادرات استان را دارد.
سیداحمدی با اشاره به صادرات 29 میلیون دلار فرآورده از سبزیجات و میوهجات در مدت زمان مذکور اعلام کرد: سهم این فرآوردهها از کل صادرات استان نیز 13 درصد است.
وی با اشاره به سهم هشت درصدی سوختهای معدنی از جمله قیر از صادرات سالجاری استان، اظهارداشت: در این راستا شاهد صادرات 180 میلیارد ریالی قیر از استان هستیم.
ناظر گمرکات آذربایجانغربی درباره صادرات ماشینآلات و وسایل مکانیکی اعلام کرد: در این مدت 16 میلیون دلار صادرات داشتیم که این کالاها نیز هفت درصد از سهم کل صادرات استان را به خود اختصاص داده است.
سهم 99 درصدی گمرکات آذربایجان غربی از کل واردات آذربایجان غربی
ناظر گمرکات آذربایجانغربی در ادامه با بیان اینکه در مدت زمان مذکور 33 هزار تن کالا به ارزش 449 میلیون دلار از طریق گمرکات استان آذربایجان غربی وارد شده است گفت: امسال گمرکات آذربایجان غربی سهم 99 درصدی از کل واردات استان را به خود اختصاص دادهاند.
سیداحمدی جمع کل واردات از طریق گمرکات و بازارچههای مرزی استان را در سال جاری 335 هزار تن به ارزش 455 میلیون دلار اعلام کرد و اظهار داشت: این میزان در مدت زمان مشابه سال گذشته 267 هزار تن به ارزش 349 میلیون دلار بود.
وی ادامه داد: در مقایسه آماری جمع کل واردات استان از طریق گمرکات و بازارچههای مرزی شاهد افزایش 26 درصدی از نظر وزن کالاهای وارداتی و افزایش 30 درصدی از نظر ارزش دلاری هستیم.
آذربایجان غربی با سه کشور ترکیه، عراق و جمهوری آذربایجان 891 کیلومتر مرز مشترک دارد و شاهراه تزانزیتی ایران به اروپا محسوب می شود.
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