اعضای پنجمین هیئت مدیره خانه مطبوعات اردبیل انتخاب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات پنجمین دوره هیئت مدیره خانه مطبوعات استان شامگاه دوشنبه در تالای بیضای اردبیلی و با حضور اکثر افراد حایز شرایط رای دادن برگزار و هفت نفر هیئت مدیره و دو نفر به عنوان بازرس خانه مطبوعات استان انتخاب شدند تا خانه مطبوعات با تیمی نسبتا جدید در راستای مطالبات صنفی خبرنگاران گام بردارند.

در این انتخابات که از ساعت 17 تا ساعت 19 به طول انجامید 211 خبرنگار از سراسر استان حق رای داشتند که 186 نفر در انتخابات مشارکت کرده و از این تعداد دو رای سفید و 184 رای به صندوق اخذ آرا ریخته شده بود.

هفت نفر عضو هیئت مدیره خانه مطبوعات شامل دو نفر از مدیران مسئول نشریات محلی، سه نفر خبرنگار مطبوعات محلی، یک نفر از مسئولان نمایندگیها و سرپرستی نشریات سراسری و غیر محلی یک نفر از مسئولان نمایندگی خبرگزاریها و دو نفر نیز به عنوان بازرس خانه مطبوعات انتخاب می شوند.

با اعلام نتایج انتخابات که در ساعت 21 شامگاه دوشنبه اعلام شد از بین هشت نفر از مدیران مسئولان نشریات محلی که دو نفر آنها قبل از شروع اخذ آرا انصراف داده بودند عارف شیرزاد مدیر مسئول هفته نامه فروغ آذربایجان با 90 رای و شهامت هدایت مدیر مسئول هفته نامه ساوالان با 75 رای به عنوان عضو اصلی و اکبر جعفری مدیر مسئول هفته نامه چشمه اردبیل با 50 رای به عنوان عضو علی البدل انتخاب شدند.

در بین هشت کاندیدای روزنامه نگاران و خبرنگاران مطبوعات محلی که دو نفر از آنها نیز قبل از انتخابات انصراف خود را از کاندیداتوری اعلام کرده بودند، حبیب احمدی از هفته نامه فروغ آذربایجان با 118 رای، مهران محمدی از هفته نامه اندیشه اردبیل با 109 رای و هادی صباغی از ماهنامه نوید سحر با 91 رای سه خبرنگار نشریات محلی در هیئت مدیره و محمدباقر نباتی مقدم از هفته نامه آوای اردبیل با 58 رای به عنوان علی البدل انتخاب شدند.

در بخش مسئولان نمایندگی و سرپرستی نشریات سراسری و غیر محلی زعفراحدزاده از نشریه صبح آزادی و مهدی حسین نژاد از نشریه جام جم دو نامزدی این بخش بودند که زعفر احدازاده با 77 رای به هیئت مدیره این تشکل راه یافت و مهدی حسین نژاد به عنوان علی البدل انتخاب شد.

در بخش مسئولان نمایندگی خبرگزاریها در استان مسعود وسیله از خبرگزاری ایرنا با 99 رای به عنوان نفر اصلی و نجیبه خروشی با 40 رای به عنوان نفر علی البدل انتخاب شدند.

تیمور حسین نژاد از نشریه کائنات با 117 رای نفر اول و ساناز لطیفی با 112 رای دو نفر بازرس اصلی خانه و زهره حباب با 41 رای بازرس علی البدل خانه مطبوعات انتخاب شدند.

همدلی هیئت مدیره خانه مطبوعات نیاز تنها تشکل صنفی

خانه مطبوعات استان تنها تشکل صنفی عرصه اطلاع رسانی استان اردبیل است که باید مطالبات صنفی خبرنگاران و روزنامه نگاران استان را پیگیری کند تا فعالان رسانه ای استان بتوانند به خواسته های به حق خود برسند.

قدم برداشتن و رسیدن به مطالبات صنفی نیاز به همدلی دو طرفه فعالان رسانه ای استان و خانه مطبوعات دارد تا با مشارکت، تعامل و استفاده از دیدگاههای صاحب نظران و نخبگان جامعه مطبوعاتی استان مشکلات احتمالی را رفع کرده و به خواسته های خود جامه عمل بپوشانند.

اعضای هیئت مدیره خانه مطبوعات اردبیل به عنوان نمایندگان جامعه خبری و مطبوعات استان باید با تقسیم انرژی خود برای دوره دو ساله همدلی را چاشنی کار صنفی کرده و با کنار گذاشتن خط کشیهای کاذب و طیف بندیهای فرا رسانه ای برای رساندن جامعه مطبوعاتی به جایگاه حقیقی خود تلاش کنند.

تلاش هیئت مدیره خانه مطبوعات بدون همراهی و تعامل مثبت فعالان رسانه ای استان بی نتیجه مانده و تلاشهای خانه برای رسیدن به مطالبات صنفی، حرفه ای و اخلاقی آب در هاون کوبیدن است، بنابراین هر چقدر اعضای هفت نفره هیئت مدیره در قبال رسانه های گروهی استان مسئولیت داشته باشند به همان اندازه فعالان مطبوعاتی و خبری استان نیز در مقابل این تشکل مسئول هستند.

ساماندهی خبرنگاران اولین مطالبه فعالان رسانه ای

ساماندهی خبرنگاران و کنترل ورود و خروج این قشر در استان چند سالی است که تکیه کلام برخی فعالان استان شده طوری که عده ای از خبرنگاران استان معتقد هستند که آثار تولیدی و انتشار خبر در نشریات و خبرگزاریها به آن اندازه نیست که نشان دهنده 211 نفر خبرنگار باشد.

ورود و خروج خبرنگاران به عرصه مطبوعات استان اردبیل از قاعده خاصی پیروی نمی کند، بنابراین هر روز شاهد ورود چهره های جدید و خروج افرادی از حلقه خبرنگاران هستیم به همین دلیل ساماندهی خبرنگاران استان مهمترین مطالبه صنفی فعالان عرصه رسانه استان از هیئت مدیره بعدی خانه مطبوعات است تا از این طریق بتوان ورود و خروج خبرنگاران را کنترل کرد.

برخی از فعالان عرصه خبر استان معتقدند که در هر نشست خبری از چهره های جدیدی در عرصه خبر استان رونمایی می شود که هیچگونه خروجی ندارند و هیئت مدیره بعدی خانه مطبوعات باید تصمیماتی در مورد شرایط ورود به عرصه خبر بگیرند تا افرادی که فاقد شرایط عمومی و تخصصی لازم هستند، نتوانند وارد عرصه خبرنگاری شوند.

عضویت خبرنگاران در خانه مطبوعات طبق اساسنامه باید به سه بخش عضویت پیوسته، عضویت ناپیوسته و عضویت افتخاری تقسیم بندی شود و هر خبرنگار با ارائه آثار خود در طول دوره مشخص حق عضویت پیوسته، ناپیوسته و افتخاری را کسب کند.

به گزارش خبرنگار مهر، تنها تشکل صنفی روزنامه نگاران و خبرنگاران استان که طبق ماده 2 اساسنامه خانه مطبوعات وظایف مختلفی نظیر حل مشکلات صنفی اعضا، ارتباط و توسعه همکاری بین خانه و سازمانها، ایجاد سازکارهای لازم جهت ارتقا روزنامه خوانی و ... را بر عهده دارد که پنجمین هیئت مدیره خانه مطبوعات باید این وظایف را خط مشی خود در دوره دو ساله فعالیت خود قرار دهند.

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عکس: وحید مقدم