رزمایش دریایی در حاشیه خلیج فارس/اعتراف آمریکا به ناتوانی برابر ایران

آغاز بزرگترین رزمایش دریایی خاورمیانه در حاشیه جنوبی خلیج فارس



رسانه های عربی امروز در گزارشهایی از آغاز بزرگترین رزمایش دریایی خاورمیانه با مشارکت 30 کشور مختلف جهان در راستای کشف و جمع آوری مین های دریایی در حاشیه جنوبی خلیج فارس (سواحل عربستان سعودی) خبر دادند.

به گزارش بی بی سی عربی ، طی روزهای اخیر ناوهای جنگی 30 کشور مختلف در آبهای خلیج فارس برای مشارکت در این رزمایش بزرگ مستقر شده اند. این رزمایش در زمانی برگزار می شود که تنشها در منطقه درباره موضوع هسته ای ایران افزایش یافته است.

این شبکه همچنین به عبور 40 درصد از تولیدات نفت جهان از تنگه هرمز که ایران تهدیداتی را درباره بستن آن مطرح کرده بود، اشاره کرده اند.

نیروی دریایی آمریکا این رزمایش را بزرگترین رزمایش دریایی در خاورمیانه اعلام کرده است. در همین راستا دریادار "جان میلر" فرمانده مرکزی نیروی دریایی آمریکا ادعا کرد: این رزمایش با کشف مینهای دریایی و تلاشهای بین المللی در راستای از بین آنها مرتبط است.

این در حالی است که منابع خبری وابسته به نیروی دریایی آمریکا یک ماه پیش اعلام کرده بودند که مقامات آمریکایی تعطیلات کادر رزمناوهای آمریکایی را لغو کرده و به آنها دستور داده اند در راستای مواجهه با تهدیدهای احتمالی از سوی ایران به خاورمیانه بازگردند.

بزرگترین رزمایش دریایی خاورمیانه از روز گذشته آغاز شده و در آن جدیدترین فناوریها در راستای کشف مینهای دریایی مورد آزمایش قرار می گیرند. در مرحله دوم این رزمایش نیز عملیات از بین بردن مینها و بازگشایی معابر دریایی انجام خواهد شد.

شبکه الجزیره، العربیه و روزنامه السفیر نیز در گزارشهایی به برگزاری این رزمایش اشاره کرده اند.

ادامه اصرار نتانیاهو بر تعیین خط قرمز برای ایران



با وجود اینکه مقامات ارشد کاخ سفید طی روزهای اخیر تعیین خط قرمز برای جمهوری اسلامی ایران در موضوع هسته ای را صریحا رد کرده اند، به نظر می رسد نتانیاهو همچنان بر این مسئله پافشاری دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم ، "بنیامین نتانیاهو" روز گذشته در اظهاراتی ادعا کرد که ایران در آستانه ساخت تسلیحات اتمی است و 6 تا 7 ماه دیگر به این توانمندی خواهد رسید.

بر این اساس، وی با این اظهارات در نظر دارد بار دیگر "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا را به تعیین خط قرمزهایی واضح برای ایران در موضوع هسته ای وادار کند که خود بیانگر اوج اختلافات اسرائیل و آمریکا در چند دهه گذشته است.

نتانیاهو روز گذشته در گفتگو با دو شبکه آمریکایی مدعی شد که ایران در اواسط سال 2013 به میزان 90 درصد مسیر دستیابی به اورانیوم غنی سازی شده برای تولید بمب اتمی را پیموده است.

وی بر مبنای همین استدلالهای خودش از واشنگتن مجددا خواست خط قرمزهایی برای ایران تعیین کند که در صورت تجاوز از آن با اقدام نظامی روبرو شود.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در گفتگو با شبکه ان بی سی نیز تعیین خط قرمز برای ایران را دلیل خوبی برای کاهش احتمال حمله به تاسیسات هسته ای این کشور دانست.

این اظهارات در حالی مطرح شده که طی هفته گذشته مقامات ارشد آمریکایی از جمله باراک اوباما ، لئون پانتا و هیلاری کلینتون در اظهاراتی تعیین خط قرمز برای ایران را صریحا رد کرده بودند.

هفته گذشته رئیس جمهوری آمریکا در جمع بیش از 1200 خاخام یهودی آمریکایی گفت من برای ایران هیچ شرط و خط قرمزی تعیین نخواهم کرد، زیرا هیچ رهبری در جهان دستهای خودش را نمی بندد..

آمریکا به ناتوانی برابر ایران اعتراف کرد

نتایج ارزیابی گروهی از مقامات سابق دولت آمریکا، مشاوران و اعضای سابق شورای امنیت ملی و تعدادی از افسران ارشد ارتش آمریکا که اخیرا منتشر شده، نشان می دهد: هزینه جنگ با ایران از هزینه های جنگی آمریکا طی 10 سال اخیر بیشتر خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما فلسطین، مقامات ارشد امنیتی و نظامی آمریکا اخیرا گزارشی مفصل درباره پیامدها و هزینه های حمله نظامی آمریکا به ایران تهیه کرده اند که هفته گذشته بخشهایی از آن منتشر شده است.

در بخشهایی از این گزارش آمده است : ایران حمله آمریکا را بی پاسخ نخواهد گذاشت و به صورت مستقیم یا غیر مستقیم همچون حزب الله لبنان به آن پاسخ می دهد که سبب شعله ورشدن آتش جنگ در خاورمیانه می شود.

در این گزارش آمده است : در صورت حمله آمریکا به تاسیسات هسته ای ایران، این کشور از پیگیری برنامه هسته ای اش عقب نشینی نمی کند. از طرفی این حمله به توقف کامل برنامه هسته ای منجرنخواهد شد و فقط می تواند در این روند تاخیر ایجاد کند.

در این گزارش ادعا شده که حمله آمریکا به تضعیف ایران منجر خواهد شد، اما در عین حال به این مسئله اذعان شده است که تلاش برای متوقف کردن برنامه هسته ای ایران به یک عملیات بسیار بزرگ نظامی محتاج است که هزینه های آن از هزینه جنگ آمریکا در عراق و افغانستان طی 10 سال اخیر بیشتر خواهد بود.

"فرانک میرنی" از افسران ارشد آمریکایی در این باره می گوید: قدرت نظامی آمریکا ناتوان و بلکه عاجز از این است که ایرانیان را از پیشبرد اهداف هسته ای شان منع کند.

مقامات ارشد نظامی و امنیتی آمریکا همچنین در این گزارش اعتراف کرده اند که هر گونه حمله نظامی به ایران، عزم مردم این کشور برای رسیدن به اهدافشان را بیشتر از قبل قویتر می کند.

این گزارش امروز بازتاب گسترده در رسانه های عربی داشته است و از آن به عنوان اعتراف صریح آمریکا به ناتوانی برابر ایران یاد شده است.