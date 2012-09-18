  1. اقتصاد
۲۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۰:۱۷

به هشدارهایمان بی‌توجهی کردند/

ورود مجلس به ماجرای نقش‌آفرینی دو صرافی در تعیین نرخ ارز آزاد

ورود مجلس به ماجرای نقش‌آفرینی دو صرافی در تعیین نرخ ارز آزاد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی مجلس از مدتها پیش در رابطه با افزایش نرخ ارز هشدارهای لازم را به مسئولان امر به ویژه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی داده بود، از ورود مجلس به ماجرای نقش‌آفرینی دو صرافی بزرگ در دوبی در تعیین نرخ ارز آزاد در بازار ایران خبر داد.

ارسلان فتحی پور در گفتگو با مهر درخصوص اقدامات چند صرافی بزرگ در دوبی با همکاری افرادی در داخل کشور در متلاطم کردن بازار ارز، اظهارداشت: وقتی قدرت‌های بزرگ تصمیم به ایجاد اختلال در اقتصاد کشور گرفته اند، قطعا یکی از راههای آسان انجام این کار با کمک عناصر داخلی افزایش نرخ ارز در داخل کشور است.

وی با بیان اینکه هدف اصلی آنها جمع آوری و خروج ارز از کشور است، گفت: براین اساس، بانک مرکزی علاوه بر برنامه ریزی بلندمدت برای مدیریت نرخ ارز در بازار باید نظارتش بر صرافی‌ها را قوی‌‍تر کند.

نماینده مردم کلیبر(استان آذربایجان شرقی) در مجلس همچنین از وزارت اطلاعات خواست که نسبت به این موضوع اهتمام بیشتری داشته باشد به طوری‌که شناسایی و رهگیری عوامل بحران ساز بازار ارز را در دستور کار خود قرار دهد.

وی با اعلام اینکه کمیسیون اقتصادی مجلس از مدتها پیش به وجود آمدن چنین بحرانی را در بازار ارز پیش بینی کرده بود و هشدارهای لازم را به مسئولان امر بویژه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی داده بود، گفت: اگر مسئولان مربوطه به این هشدارها توجه کرده بودند، الان مشکلات کمتری در رابطه با نوسان قیمت ارز در بازار داشتیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد: مسئله نقش آفرینی دو صرافی در دبی با کمک عناصر داخلی در متلاطم کردن بازار ارز را در دستور کار کمیسیون مجلس قرار خواهیم داد و به طور جد این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

کد مطلب 1698816

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