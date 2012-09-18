شبکه استانی کردستان برنامه های ویژه ای برای ترویج فرهنگ رضوی پخش می کند

به گزارش خبرنگار مهر، علی مرادی شامگاه دوشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان کردستان اظهار داشت: در سال جاری به مناسبت های دهه کرامت و ورود پر خیر و برکت پرچم مقدس امام رضا (ع) به استان کردستان صدا و سیما برنامه های مناسبی را در نظر گرفته است.

وی افزود: به مناسبت دهه کرامت 10 کلیپ فاخر از سیمای استانی مرکز کردستان پخش می شود و انتظار می رود که تاثیر ویژه ای در جامعه داشته باشد.

معاون سیمای مرکز کردستان بیان کرد: مستند آستان جاودان و در جستجوی خوبان از جمله برنامه های است که در راستای ترویج فرهنگ نبوی و چگونه زیستن آنها پخش می شود.

مرادی با اشاره به اینکه صدا و سیمای کردستان هماهنگی های لازم را در پوشش هرچه کامل تر برنامه های دهه کرامت در سطح استان دارد، یادآور شد: صدا و سیمای استان کردستان آمادگی لازم را دارد تا در بدو ورود پرچم امام رضا (ع) تا پایان پوشش خبری و تصویر را انجام دهد.

وی در پایان از کلیه ادارات و سازمان های دولتی خواست که اطلاع رسانی مناسبی در خصوص برنامه های خود داشته باشند تا صدا و سیما بتواند به بهترین شکل ممکن آنها را پوشش دهد.