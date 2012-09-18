«نصفهان» به جلد دوم رسید / رونمایی از کتاب با حضور طنازان در اصفهان

مهدی تمیزی طنزپرداز و پژوهشگر حوزه طنز در گفتگو با خبرنگار مهر درباره چاپ جلد دوم «نصفهان» گفت: مردم شهر اصفهان به شوخ‌طبعی معروف هستند و در این شهر انجمن‌های ادبی زیادی وجود دارد؛ مانند خیلی از شهرهای اهل ادبیات ایران. این انجمن‌ها از قدیم تا امروز در اصفهان فعال بوده‌اند ولی انجمن تخصصی طنز نداشتیم.

وی ادامه داد: در سال 1383 در حوزه هنری اصفهان موفق به تاسیس دفتر طنز شدیم که این دفتر تاکنون هم به فعالیت خود ادامه می‌دهد. در سال 85 از پیشکسوتان طنزپردازی اصفهان دعوت کردم که در قالب انجمنی گرد هم آییم که 26 نفر دعوت مرا پاسخ دادند و توانستیم «حلقه طنز نصف جهان» را تشکیل دهیم.

این طنزپرداز و کاریکاتوریست درباره فعالیت‌های این حلقه طنز توضیح داد: ما در آن حلقه نخستین شب شعرهای طنز در استان اصفهان را برگزار کردیم که تا الانع هر ماه برگزار شده است. در سال‌های اول جلسات با 5- 6 نفر برپا می‌شد، ولی این روزها خبر می‌رسد که تا 150 نفر هم در شب شعر حضور پیدا می‌کنند.

تمیزی افزود: در ادامه این فعالیت‌ها، سال 86 یک ماهنامه با نام «نصفهان» را راه‌اندازی کردم که تنها اجازه چاپ 5 شماره آن داده شد. بعد از تعطیلی ماهنامه تصمیم گرفتم کتابی از آثار طنزپردازان اصفهان چاپ کنم. با توجه به اینکه تذکره شاعران زیاد داریم تذکره طنز جایش خالی بود که با چاپ کتاب «نصفهان» در سال 87 برای نخستین‌بار این جای خالی پر شد. این کتاب که ناشر آن حوزه هنری اصفهان بود در سال 88 به چاپ دوم رسید.

تدوینگر «نصفهان» با اشاره به اینکه این کتاب به جلد دوم هم رسید، بیان کرد: از همان سال‌ها در تدارک تدوین جلد دوم «نصفهان» بودم که این اتفاق افتاد و امسال کتاب توسط انتشارات سوره مهر و با همراهی حوزه هنری اصفهان به چاپ رسیده و در هفته اول مهر ماه در اصفهان رونمایی خواهد شد.

به گفته وی، قرار است در این مراسم طنزپردازانی از شهرهای مختلف گرد هم آمده و ضمن بررسی این کتاب به خوانش آثارشان بپردازند.

تمیزی اضافه کرد: «نصفهان 2» در 100 صفحه، قطع رقعی منتشر شده و تعداد افرادی که اثرشان در کتاب آورده شده، 2 برابر جلد نخست است. در این کتاب هم مانند جلد اول از طنزپردازان معاصری که در قید حیات نیستند هم یاد شده است. در این کتاب از 34 نفر از طنزپردازان در قید حیات و 8 نفر از درگذشتگان اثر آورده شده که مسن‌ترین فرد علی ستاری متخلص به شیدا متولد 1304 از شهر آران و بیدگل و جوان‌ترین فرد علی اسدی متولد 1362 است.

وی در پایان گفت: سعی کرده‌ام آثاری که انتخاب می‌کنم همه صنایع ادبی از جمله، نظمع نثر، کاریکلماتور، قطعه، آگهی‌ تبلیغاتی، بحر طویل و ... را پوشش دهد و از هر فرد تنها یک اثر و به زعم خودم قوی‌ترین اثر او آورده شده است.