به گزارش خبرنگار مهر، برنامه دوشنبه شب نود در شرایطی روی آنتن رفت که بخش عمده ای از وقت آن به بررسی دلایل افت فوتبال ایران و البته پخش نشدن کامل دیدار تیم ملی فوتبال ایران برابر لبنان اختصاص داشت و عادل فردوسی پور با دعوت از امیر حاج رضایی و مشاور حقوقی سازمان صدا و سیما قصد داشت به این دو مشکل رسیدگی کند.

در بخش اول امیر حاج رضایی نقطه نظراتش را پیرامون دلایل ناکامی تیم ملی در دیدارهای مقدماتی جام جهانی را برشمرد و در بخشی از صحبت هایش حسین فرکی را به عنوان گزینه ایرانی برای حضور در کادر فنی پیشنهاد کرد. این کارشناس فوتبال در توجیه این پیشنهادش گفت: حسین فرکی تنها فردی است که هم به عنوان بازیکن و هم به عنوان مربی دو جام جهانی را تجربه کرده و اشراف کاملی بر شرایط تیم ملی و فوتبال ایران دارد و می تواند به کی روش کمک کند.

این پیشنهاد در شرایطی مطرح شد که کارلوس کی روش اعلام کرده هیچ مربی به کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران اضافه نخواهد شد و با همین نفرات به کارش ادامه خواهد داد.

در بخش دیگری از برنامه غلامرضا رفیعی مشاور حقوقی سازمان صداوسیما به ارائه توضیحاتی در مورد پخش نشدن کامل دیدار تیم ملی فوتبال ایران و لبنان پرداخت و تاکید کرد به خاطر مبلغ بالایی که برای خرید حق پخش این دیدار خواسته بودند صداوسیما با درخواست آنها موافقت نکرد.

رفیعی در بخشی از صحبت هایش در مورد بالا رفتن مبالغ حق پخش تلویزیونی گفت: در چهار سال گذشته و برای پکیج کلی مسابقات 4 میلیون دلار می دادیم، یکدفعه شد 40 میلیون دلار و با تخفیف می گویند 10 میلیون دلار. ما می گوییم فقط 5 میلیون دلار می دهیم که 25 درصد هم قیمت ها را بالا برده ایم.

هر چند مشاور حقوقی صداوسیما تلاش می کرد تا فردوسی پور را قانع کند که به خاطر حق مردم و از دست نرفتن سرمایه آنها حاضر به پرداخت این مبلغ نشده اند، اما مجری برنامه نود تاکید می کرد که شان مردم بالاتر از این است که به خواسته آنها توجه نکنیم و حتی اگر شده باید از خود مردم پول گرفت اما فوتبال تیم ملی کشورشان را برایشان پخش کرد.

عادل فردوسی پور که تلاش می کرد تلویزیون را تنها منبع دسترسی مردم به رقابت های ورزشی خصوصا بازی های فوتبال معرفی کند در بخشی از صحبت هایش در حالی که از حق مردم دفاع می کرد زبانش اشتباه چرخید و در حالی که می رفت در مورد ممنوع بودن ماهواره در ایران صحبت کند، به طور خودجوش جمله اش را نیمه کاره رها کرد و سراغ بحث بعدی رفت!

جدال چند دقیقه ای عادل فردوسی پور و مشاور حقوقی صداوسیما در نهایت به سوال میلیون ها بیننده پاسخ نداد که بالاخره در دیدارهای آینده بازی های تیم ملی به صورت مستقیم پخش خواهد شد یا بازهم اتفاقات دیدار با لبنان تکرار خواهد شد.

در ادامه این برنامه به اتفاقات لیگ برتر پرداخته شد که اخراج امید هرندی از تیم داماش گیلان یکی از این اتفاقات بود. هرندی که روی خط تلفنی برنامه آمده بود خبر درگیری اش با سرپرست داماش را تایید و تاکید کرد که مسئولان باشگاه از هفته سوم به بعد دنبال اخراج او بودند.

مرتضی کریمی کمک داور دیدار جنجالی فولاد خوزستان و ذوب آهن اصفهان هم یکی از افرادی بود که پیرامون اتفاقات آن دیدار صحبت کرد. او بازهم از ردپای دلالان در خرید و فروش نتایج بازی های لیگ صحبت کرد.

محمد رویانیان مدیر عامل باشگاه پرسپولیس که حاشیه های فراوانی پیرامون تیمش مطرح شده است دیگر مهمان این برنامه بود. او که روز دوشنبه در مصاحبه ای اعلام کرده بود عامل ناکامی پرسپولیس را شناسایی کرده است، حاضر نشد نام علی کریمی به عنوان بازیکن مورد نظرش را تایید و یا تکذیب کند. او تاکید کرد که پس از بررسی های لازم به این نتیجه رسیده است که برخی ها علیه تیم حاشیه سازی می کنند و از دست آنها به شدت ناراحت است.

در پایان برنامه بیش از یک میلیون و هفتصد هزار نفر در سوال نظرسنجی 90 شرکت کردند که در این بین بیش از 71 درصد تزریق بی رویه پول و بی انگیزگی بازیکنان را به عنوان عامل اصلی ناکامی فوتبال معرفی کردند. 25 درصد به ناکارآمدی مدیران فدراسیون و باشگاه ها رای دادند و 4 درصد نیز ضعف مربیان را به عنوان دلیل اصلی ناکامی فوتبال ایران انتخاب کردند.