بیمه عشایری مد نظر مسئولان قرار گیرد

محمدعلی اسفنانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه عشایر استان اصفهان با وجود جمعیت اندک، یکی از مهمترین ارکان تولیدی محسوب می‌شوند، افزود: متاسفانه عشایر در حوزه تولید مشکلات بسیار زیادی دارند که در صورت ایجاد حمایت‌های بیمه‌ای از این قشر، با همت و توان بیشتری به مباحث تولید خواهند پرداخت.

وی با اشاره به اینکه مباحث مرتبط با خشکسالی، بر زندگی و روند تولید محصول توسط عشایر تاثیر زیادی داشته است، اظهار داشت: برای مثال در سال‌گذشته و سال‌جاری، بخشی از محصول سیب‌زمینی تولید شده از سوی عشایر به دلیل خشکسالی از بین رفت و بخشی دیگر به دلیل اشباع بازار به فروش نرسید که عشایر را متضرر خسارت‌های بسیاری کرد.

نماینده مردم شهرستان‌های فریدن، فریدونشهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در صورت حمایت بیمه، بخشی از خسارت‌های وارد آمده به عشایر جبران می‌شد، تصریح کرد: به دلیل اینکه برخی از محصولات تولیدی عشایر در استان اصفهان در اثر بروز پدیده خشکسالی از بین رفته‌است، از مسوولان درخواست می‌کنیم با اختصاص بخشی از اعتبارات خشکسالی، تا حدودی خسارت‌های آنها را جبران کند.

عشایر کمترین هزینه را به دولت تحمیل می‌کنند اما مشکلات زیادی دارند

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به توان تولیدی عشایر در زمینه‌های مختلف مانند صنایع دستی و دامی، اضافه کرد: تجربه نشان داده است که جمعیت عشایری هزینه بسیار کمتری را نسبت به جوامع روستایی و شهری به دولت تحمیل می‌کنند چرا که در بسیاری مواقع خودکفا هستند و حتی در کنار هزینه‌های اندک، توان تولیدی بسیار بالایی دارند که موجب ایجاد درآمد برای دولت می‌شود.

اسفنانی عشایر را عنصر اساسی تولید دانست و ادامه داد: با این وجود، این قشر از جامعه با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند و در مباحثی مانند چرای دام و موارد مرتبط با دامپزشکی نیاز به توجه بیشتری از سوی دستگاه‌های مربوطه دارند.

وی با تاکید بر اینکه سالانه بیش از 10 هزار تن گوشت قرمز توسط عشایر استان اصفهان تولید می‌شود، گفت: تولید گوشت قرمز، نیازمند چرای دام‌ها است اما متاسفانه عشایر هم‌اکنون برای اخذ پروانه‌های مربوط به چرای دام با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند و در پاره‌ای مواقع مجبورند دام‌های خود را در جای دیگری مستقر کنند و خود به منطقه‌دیگری بروند.

نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در مجلس از مسوولان خواست برای صدور پروانه چرای دام‌های عشایر سخت‌گیری نکنند و قوانین تسهیل کننده را مد نظر قرار دهند.

یک نماینده مجلس پیگیر امور عشایر باشد

وی همچنین با اشاره به اینکه عشایر، نیازهای بسیار زیادی دارند که لازم است به آنها رسیدگی شود، اظهار داشت: هم‌اکنون استان‌های مختلف کشور، جمعیت عشایری را در خود جای داده‌اند که جمعیتی بالغ بر یک میلیون نفر را شامل می‌شود اما این جمعیت نمی‌توانند به صورت اختصاصی صحبت‌های خود را به گوش مسوولین برسانند.

اسفنانی تاکید کرد: عشایر همواره در حال کوچ‌اند و حتی گاهی از استانی به استان دیگر کوچ می‌کنند؛ این موضوع باعث می‌شود زمانی از سال، جزو جمعیت یک استان و زمانی دیگر، جزو جمعیت استانی دیگر باشند و مسوولان استان‌ها نیز به دلیل این موضوع، برای بررسی مشکلات عشایر برنامه‌ریزی مناسبی انجام نمی‌دهند.

وی با بیان اینکه نمایندگان مجلس، نماینده تمامی اقشار جامعه هستند، تصریح کرد: با این وجود به نظر می‌رسد اختصاص یک نماینده مجلس به جامعه عشایری، می‌تواند بسیاری از مشکلات این قشر را مرتفع کند و شرایط بهتری برای زندگی آنها ایجاد شود.