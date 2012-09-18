250 هزار جشن به مناسبت دهه کرامت در کشور برگزار می شود

به گزارش خبرنگارمهر،سعید سرابی دوشبه شب در اختتامیه دهمین جشنواره شعر رضوی در جمع شعرا گفت: هم اکنون به برکت امام رضا (ع) و حضرت معصومه (ع) در برنامه های توسعه فرهنگ و هنر شاهد افزایش چشم گیر و متفاوت نسبت به سالهای قبل هستیم.

وی با بیان اینکه در بحث معارف و مفاهیم اهل بیت شاهد تفاوت زیاد و بی سابقه ای نسبت به گذشته هستیم گفت: در تمام شهرهای استان این جشنواره شعر رضوی برگزار می شود و در سوم مهر در مشهد شاهد برگزاری مسابقه استانی آن خواهیم بود

سرابی با بیان اینکه با هتک حرمتی که توسط کفار به ساحت مقدس پیامبر اکرم شده است جامعه هنری و فرهنگی نمی تواند بی تفاوت به این موضوع باشد افزود: در جشنواره شعر رضوی بخش ویژه ای برای جواب کوبنده و اعلام انزجار در قالب تولیدات به این کفار داریم و همچنین به خاطر تقارن دهه کرامت با هفته دفاع مقدس در این بخش نیز شاهد اشعار شاعران خواهیم بود.

جشن های دهه کرامت در حال جهانی شدن است

سرپرست فرمانداری کاشمر نیز در مراسم اختتامیه جشنواره شعر رضوی کاشمر گفت: جشن های دهه کرامت در حال جهانی شدن است

مهدی محمودی گفت: هم اکنون که دشمنان اسلام آخرین تیرهای سمی خود را علیه اسلام روانه کرده اند برگزاری چنین مراسم باشکوهی در جهان مشت آهنین به دهان آنهاست,

وی با بیان اینکه زنان و دختران ما مثل حضرت معصومه و فاطمه زهرا از اسلام و دین خود دفاع می کنند افزود: هرساله به جمع برگزار کنندگان جشن های دهه کرامت در جهان افزوده می شود که امسال شاهد برگزاری این مراسمات در بیش از 100 کشور هستیم.

وی با بیان اینکه دنیا تشنه این فرهنگ ناب و اصیل اسلامی است تصریح کرد: همه اقشار از شعرا، کارمندان، دانش آموزان، کسبه و بازاریان به طریقی می توانند برگزار کننده مراسمات شاد و باشکوهی در جامعه باشند.

وی همچنین با تأکید براینکه شعر در همه زمان تاثیر گذار در جامعه بوده و خواهد بود و شاعران این هنری که دارند را قدر بدانند افزود: هیچ کس شعرهای زمان دفاع مقدس را فراموش نمی کند که با آن هنرنمایی شاعران چه شوق و ذوقی در دلاور مردان زمان دفاع مقدس ایجاد می کرد.