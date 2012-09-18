تمامی مصوبات سفر سوم هیئت دولت به اصفهان در زمینه مدارس اجرا شده است

محمدحسین سجاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سه مصوبه سفر سوم هیئت دولت به استان اصفهان، افزود: صدور مجوز نخستین آموزشکده فنی دختران در شهرستان گلپایگان، تکمیل مجموعه آموزشی و پرورشی کتابچی و تجهیز مدارس دخترانه به وسایل کمکآموزشی و آموزشی، سه مصوبه سفر سوم رییس جمهور به استان اصفهان در زمینه نوسازی و بهسازی مدارس بوده است.
وی با اشاره به روند اجرای صدور مجوز برای احداث نخستین آموزشکده فنی دختران در شهرستان گلپایگان، اظهار داشت: خوشبختانه با پیگیریهای انجام شده، فعالیتهای لازم برای صدور مجوز احداث این آموزشگاه در وزارت آموزش و پرورش انجام شده و در آینده نزدیک شاهد صدور مجوز احداث خواهیم بود.
مدیرکل نوسازی و بهسازی مدارس استان اصفهان با اشاره به شرایط مورد نیاز برای تکمیل مجموعه آموزشی کتابچی، تصریح کرد: تکمیل این مجموعه نیاز به اختصاص اعتبار 1.5 میلیارد ریالی داشت که بر همین اساس یکی از خیرین اصفهانی برای این مهم به بانک معرفی شد و مشکلات تکمیل این مجموعه نیز به اتمام رسید.
وی تجهیز مدارس دخترانه سطح استان اصفهان به وسایل کمکآموزشی و آموزشی را نیز سومین مصوبه سفر سوم رییس جمهور به استان اصفهان عنوان کرد و ادامه داد: با پیگیریهای صورت گرفته، اعتبار مورد نیاز برای اجرای مصوبه از منابع اعتباری استانی تامین شده و مدارس نیز به این وسایل مجهز شدهاند.
ارائه دو طرح برای تصویب در دور چهارم سفر رییس جمهور به اصفهان
سجاد در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به اینکه در دور چهارم سفر رییس جمهور به استان اصفهان نیز مصوبات دیگری در زمینه نوسازی و بهسازی مدارس استان مطرح میشود، اضافه کرد: احداث پارک علمی و فرهنگی دانشآموزی و احداث پنج استخر سرپوشیده مخصوص دانشآموزان مصوباتی است که در سفر چهارم مطرح خواهد شد.
وی با بیان اینکه جزییات اجرای این دو پروژه بزرگ دانشآموزی در استان اصفهان به استانداری ارائه شده است، بیان داشت: این دو پروژه پس از بررسیهای اولیه از سوی استانداری اصفهان، به جلسه چهارم هیئت دولت در استان برده خواهد شد و امیدواریم با حمایتهای رییس جمهور و هیئت دولت مورد تصویب قرار گیرد.
احداث نخستین پارک علمی و فرهنگی دانشآموزی در اصفهان
مدیرکل نوسازی و بهسازی مدارس استان اصفهان همچنین با بیان اینکه استان اصفهان برای نخستین بار در کشور پارک علمی و فرهنگی دانشآموزان را احداث خواهد کرد، گفت: این پارک برای نخستین بار در کشور احداث خواهد شد و اصفهان به عنوان پیشگام این موضوع در کشور لقب خواهد گرفت.
وی به اعتبار مورد نیاز برای احداث پارک علمی و فرهنگی دانشآموزان اشاره کرد و افزود: بر اساس برآوردهای صورت گرفته، احداث این پروژه دانشآموزی که برای نخستین بار در کشور اجرا میشود به دو میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که در صورت تامین اعتبار در اردوگاه دانشآموزی شهید بهشتی اصفهان واقع در شهر ابریشم احداث خواهد شد.
سجاد همچنین با اشاره به اینکه نیاز اساسی برای احداث استخرهای دانشآموزی در استان اصفهان احساس میشود، اظهار داشت: امیدواریم با تصویب در دور چهارم سفر استانی رییس جمهور به استان اصفهان و با اختصاص اعتبار 10 میلیارد تومانی، پنج استخر دانشآموزی در استان احداث شود.
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